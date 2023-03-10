أشار دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، لأريبيان بزنس بالقول: “إن قرار هيئة المعرفة والتنمية البشرية اليوم بزيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 سيمكننا من زيادة الاستثمار في مواردنا البشرية وتطوير المرافق في مختلف مدارسنا، وبالتالي الارتقاء بجودة التعليم الذي نوفره لكل طالب وطالبة. يسعدنا أن نؤكد في هذا الصدد بأننا سنزيد رواتب المعلمين في مدارس المناهج الهندية ابتداء من شهر أبريل والمعلمين في المدارس الدولية ابتداء من سبتمبر”.

وكانت قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قد أعلنت إن الرسوم المدرسية في دبي سترتفع العام المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المدارس الخاصة في جميع أنحاء دبي زيادة في الرسوم بنسبة ثلاثة بالمائة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء هذا الإعلان من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) عبر بيان ، يوم الجمعة.