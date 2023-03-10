دبي، رفع رسوم المدارس الخاصة العام القادم

قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن الرسوم المدرسية في دبي سترتفع العام المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المدارس الخاصة في جميع أنحاء دبي زيادة في الرسوم بنسبة ثلاثة بالمائة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء هذا الإعلان من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) عبر بيان ، يوم الجمعة.

يمكن توقع زيادة في الرسوم في المدارس في جميع أنحاء دبي بنسبة 3 في المائة للعام الدراسي المقبل.

ووفقًا لبيان هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، فقد تمت الموافقة على زيادة الرسوم مع مراعاة عوامل مختلفة بما في ذلك الوضع الاقتصادي في دبي والتكاليف التشغيلية للمدارس الخاصة.

لا تسري زيادات الرسوم المدرسية إلا إذا حافظت المؤسسة التعليمية على تصنيفات تقييم الهيئة أو أحرزت تقدما فيها.

وجاء في البيان أن “المعدل الذي يمكن للمدارس من خلاله زيادة الرسوم مرتبط بأحدث تقييم تفتيش لكل مدرسة من قبل مكتب التفتيش المدرسي في دبي”.

لن يُسمح للمدارس التي تنخفض معدلات تقييمها بفرض زيادات في الرسوم.

وسلطت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في بيانها الضوء على ضرورة الحفاظ على جودة التعليم إلى جانب عوامل أخرى. وقال محمد درويش ، الرئيس التنفيذي لقطاع التصاريح والامتثال في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: “يؤكد إطار الرسوم المدرسية على جودة التعليم الذي تقدمه المدارس كأساس لأي تعديلات مسموح بها في الرسوم المدرسية.

يوفر إطار العمل أيضًا الشفافية للعائلات ويوفر لهم مجموعة مختارة من المدارس التي تتناسب مع متطلباتهم المالية والأكاديمية “. تم تطوير إطار العمل للسماح للمدارس بتطوير خطط نمو طويلة الأجل مع الحفاظ على عملياتها الحالية لتوفير جودة عالية من التعليم للطلاب. ويشير بيان الهيئة بالقول:” لقد عملنا عن كثب مع أصحاب المصلحة لدينا لضمان استمرار إطار الرسوم المدرسية في دعم قطاع تعليم خاص قوي وموثوق يقدم للعائلات خيارًا لتعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة “.

شهدت المدارس الخاصة في دبي زيادة في الالتحاق بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة. كما شهدت المدينة افتتاح 22 مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات ، مما رفع عدد المدارس الخاصة في الإمارة إلى 216 مدرسة.