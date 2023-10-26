أكد مصدر في هيئة الطرق والمواصلات لأريبيان بزنس، نية الهيئة في السعي إلى عقود مع مقاولين لبناء لخط الأزرق لمترو دبي، وذلك تأكيد لتقرير نشرته ميد.

وتخطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإصدار الوثائق الخاصة بمناقصة الخط الأزرق لمترو دبي والذي سيربط شبكة مترو دبي بمشروع تطوير ميناء خور دبي.

واشار التقرير أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أصدرت إشعارًا للحصول على إبداء الاهتمام من المقاولين للتصميم الجديد وبناء الخط الأزرق الجديد لشبكة مترو دبي.

ومن المتوقع أن يتكلف تطوير المشروع عدة مليارات من الدولارات، وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية القادمة في دبي، حيث يتطلب من المقاولين الدوليين العمل في مشروع مشترك مع شركاء محليين. سيكون مقاول التصميم والبناء مسؤولاً عن جميع الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية ومعدات السكك الحديدية وأنظمة السكك الحديدية.

وسيساعد المقاول في أعمال الصيانة والعمليات لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات بعد اكتمال المشروع.

مسار الخط الأزرق

سيربط الخط الأزرق بين الخطين الأحمر والأخضر من محيصنة إلى مطار مكتوم الدولي.

طوله الإجمالي 30 كيلومترًا، منها 15.5 كيلومترًا تحت الأرض و14.5 كيلومترًا فوق سطح الأرض.

14 محطة، سبع منها ستكون مرتفعة، بما في ذلك محطة مميزة واحدة.

5محطات تحت الأرض، ومحطتي تحويل متصلتين بمحطتي سنتربوينت وكريك الحاليتين.

وحدد التقرير موعدا أقصاه الساعة 2 ظهرًا يوم 24 نوفمبر لتقديم المقاولين طلباتهم. ويتضمن نطاق العقد أيضًا توريد 28 قطارًا بدون سائق، وإنشاء مستودع لاستيعاب ما يصل إلى 60 قطارًا، وإنشاء جميع الطرق والمرافق وأعمال تحويل المرافق المرتبطة بها.

يذكر أنه تم إطلاق المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040 في مارس 2021، مع دراسات تشير إلى أن عدد سكان الإمارة سيصل إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مقارنة بـ 3.3 مليون نسمة في عام 2020.

ويعد هذا التمديد جزءا من خطط دبي لتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقليل أوقات الرحلات على النحو المبين في سياسة المدينة التي تمت الموافقة عليها حديثا لمدة 20 دقيقة.

وكان آخر مشروع توسعة لمترو دبي تم الانتهاء منه هو مسار 2020، الذي ربط الخط الأحمر بموقع معرض “إكسبو دبي”. وتم منح العقد الذي تبلغ قيمته 10.6 مليار درهم إماراتي (2.9 مليار دولار) لتصميم وبناء الخط إلى كونسورتيوم مكون من ألستوم وأكسيونا الإسبانية وجولرماك التركية.

كما أثر مترو دبي بشكل كبير على سوق العقارات، لا سيما العقارات التي تقع على بعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام من محطات المترو. ووفقا لتقرير حديث صادر عن “سي بي آر إي”، تميل هذه العقارات إلى التفوق على سوق العقارات الأوسع من حيث قيمة العقارات وأداء الإيجار.

ومن المتوقع أن تخلق التوسعات الجديدة في شبكة المترو فرصاً تجارية جديدة للشركات والمقيمين على حد سواء.

ويشير الإشعار أنه تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040 وترجمةً لرؤية هيئة الطرق والمواصلات في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وفي إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للنقل والمواصلات في دبي، تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن عزمها البدء بمشروع إنشاء خط مترو جديد لتوسعة شبكة القطارات لمواكبة النمو والتطور الاقتصادي والعمراني في إمارة دبي، ويسهم هذا المشروع في تسهيل وصول السكان والزوار إلى أبرز المراكز الحضرية وتعزيز ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة. يمثل الخط الجديد للمترو حلقة وصل بين الخطين الأحمر والأخضر بطول 30 كيلومتراً (15.5 كم تحت الأرض و14.5 كم فوق الأرض)، متضمناً 14 محطة (سبع محطات علوية أحدها محطة أيقونية بتصميم مميز، وخمس محطات نفقية منها محطة واحدة انتقالية في المدينة العالمية، وتطوير محطتين علويتين للربط مع محطتي سنتر بوينت والخور القائمتين حالياً)، هذا بالإضافة إلى توريد 28 قطاراً جديداً دون سائق وإنشاء مرآب جديد يتسع لقرابة 60 قطاراً إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتحويل الخدمات الأساسية. يشمل نطاق العمل في هذا المشروع تصميم وتنفيذ ما يلي: • الأعمال المدنية بما في ذلك التصميم التفصيلي والتنفيذ لكل من المكونات المعمارية والإنشائية، بما في ذلك المحطات والجسور والانفاق والمرآب.

• تصميم وتنفيذ كافة الأعمال الكهروميكانيكية ذات الصلة. • تصميم وتوريد وتنفيذ أنظمة التحكم لتشغيل القطارات والمحطات والمرافق التابعة لها. • تصميم وتصنيع وتوريد القطارات. وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذا المشروع أن تقوم بتحميل النموذج عبر الرابط https://www.rta.ae/links/bids/Metro-new-Line.doc، وتعبئته وتوقيعه وتصديقه، على أن يتم ارساله عبر البريد الالكتروني ([email protected]) وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً من يوم الرابع والعشرين من نوفمبر 2023.