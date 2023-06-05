دبي، تكريم سائق لأمانته وإرجاعه 101 ألف درهم

كرم العميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، السيد محمد سفيان محمد رياض اراين، باكستاني الجنسية، والذي يعمل سائقاً في إحدى شركات تأجير سيارات الليموزين، بحضور العقيد أحمد بن حضيبه، نائب مدير المركز بالوكالة، والمقدم عادل موسى، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم أول منى عبد المحسن، رئيس قسم اسعاد المتعاملين، وذلك تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم الشرطة مبلغ مالياً قدره 101 ألفاً و 463 درهماً نسيها أحد الركاب في سيارة الأجرة التي يقودها.

وأشاد العميد ماجد السويدي بأمانة محمد رياض، التي تجسد القيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة مركز شرطة البرشاء على تحفيز الجمهور لدورهم الإيجابي الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد ماجد السويدي، أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، مُثنياً في الوقت ذاته على الدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

بدوره، عبر السيد محمد رياض، عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً أن شعوره بالواجب دفعه لسرعة تسليم المبلغ المالي إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها في مركبته، حرصاً على استعادة المالك لماله وحقه.