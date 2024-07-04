فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي، تطوير أكبر سوق للسيارات في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع

فريق التحرير by فريق التحرير

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم في دبي على مساحة 20 مليون قدم مربع.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة “إكس”: برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شهدت اليوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم في دبي على مساحة 20 مليون قدم مربع ويقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية.

سوق

وأوضح سموه: ستتم من خلاله استضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات ليصبح وجهةً عالمية لمحبي السيارات. نطمح عبر رفع الطاقة الاستيعابية لسوق السيارات ومضاعفة مبيعاته الحالية وربطه بـ 77 ميناء حول العالم التي تديرها موانئ دبي العالمية إلى تسريع تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى أحد أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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