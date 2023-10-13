فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي، تشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية “سيرا”

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (47) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية “سيرا” برئاسة عوض حاضر المهيري، وعضويّة كل من: حمد عبيد المنصوري نائباً للرئيس، ونجيـب محمد العوضي، وسيف عبيـد المنصـوري، وطارق محمد المهيـري، وحميد ربيـع السويدي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمـؤسسة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يذكر أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تسعى إلى تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...