دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (الخميس)، مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لـ مجموعة “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

دشنا مركز البيانات الأخضر "مورو" التابع لديوا الرقمية، والذي يعمل بشكل كامل بالطاقة الشمسية المولدة في مجمع محمد بن راشد الأكبر عالمياً في موقع واحد…برؤية محمد بن راشد، وبجهود فرق العمل، وبطاقتها المتجددة، دبي قادرة على تقديم نموذج عالمي رائد في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر. pic.twitter.com/Wc6VwJiQnO — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 16, 2023

وعلى هامش حفل التدشين تم توقيع اتفاقيات بين “مورو” ومجموعة من شركائها في قطاع التكنولوجيا والمتعاملين، والتي تضم “ديل تكنولوجيز”، ومايكروسوفت، و”هواوي”، و”في إم وير”، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودبي الرقمية وبنك دبي الإسلامي.