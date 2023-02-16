فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دبي، تدشين أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

تدشين مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لـ مجموعة “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

فادي طنّوس by فادي طنّوس

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (الخميس)، مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لـ مجموعة “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وعلى هامش حفل التدشين تم توقيع اتفاقيات بين “مورو” ومجموعة من شركائها في قطاع التكنولوجيا والمتعاملين، والتي تضم “ديل تكنولوجيز”، ومايكروسوفت، و”هواوي”، و”في إم وير”، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودبي الرقمية وبنك دبي الإسلامي.

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