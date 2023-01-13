دبي، تخفيض الحد الأقصى للسرعة على طريق حتا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع بين إمارتي دبي وعجمان ودوار الحصن (بطول 6 كيلومتر) من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من اليوم 12 كانون الثاني/يناير 2023.

وأشارت الهيئة بأنه تم تغيير لوحات حد السرعة القانونية للشارع لتكون 80 كلم في الساعة بدلاً من 100 كلم في الساعة وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

قرار خفض السرعة تم بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي

وأكدت الهيئة أن القرار تم بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة في الإمارة، وبناءً على دراسة حديثة روعي فيها خطة تطوير منطقة حتا والتحسينات التي جرت على الطريق، ونسبة الأعداد المتوقعة لمستخدمي الطريق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المسافة التي تم فيها خفض السرعة تقدر بحوالي 6 كيلومترات، وقد تم طلاء الطريق باللون لزيادة تنبيه السائقين بتخفيض السرعة، كما جرت عليها العادة عند تغيير السرعات على طرق دبي.

أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات، خفض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع بين إمارتي #دبي وعجمان ودوّار الحصن (بطول 6 كيلومتر) من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من اليوم 12 يناير 2023.https://t.co/GnSfU3IO17 pic.twitter.com/03SwwpPtv4 — RTA (@rta_dubai) January 12, 2023

تعمل الهيئة على مراجعات دورية ومستمرة للسرعات في الطرق الحيوية في الإمارة، وتعتمد في ذلك على دليل إدارة السرعة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة.

ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور ونسبة الحوادث المرورية، مؤكدة أن هناك العديد من العوامل والمعايير الهندسية التي تحدد خفض أو رفع السرعة ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين. إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.