دبي، تجارة الذهب تقفز إلى 75 مليار دولار

أعلنت غرفة تجارة #دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف #دبي، عن إطلاق ثلاث مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاع الذهب في الإمارة. تشمل المجموعات الجديدة مجموعة عمل مصنعي الذهب ومجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية بالإضافة إلى مجموعة عمل مصممي الذهب.

وشهدت #دبي زيادة كبيرة في تجارة الذهب خلال السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة 2017 – 2021، ما حقق قفزة في إجمالي تجارة الذهب التي ارتفعت من 43.4 مليار دولار أمريكي إلى 75 مليار دولار أمريكي.

ويتخذ أكثر من 300 تاجر تجزئة من سوق الذهب في منطقة ديرة – دبي مقراً لتجارتهم، كما يقدم مركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة خدمات على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الذهب بالكامل، بدءا من البحث والتنقية مروراً بالتجارة والاستثمار.