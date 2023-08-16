ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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دبي، بيع فيلتين اليوم بـ 157 مليون درهم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

بيعت فيلتين قيد الإنشاء في دبي، اليوم بـ 157 مليون درهم، ضمن مجمع لاناي آيلند في مشروع تلال الغاف، الذي تطوره ماجد الفطيم بحسب دائرة الأراضي والأملاك.

وتبلغ قيمة الفيلا الأولى 91 مليون درهم، وتمتد على قطعة أرض مساحتها 25 ألف قدم مربعة، أما الفيلا الثانية فتم تسجيل بيعها بقيمة 65.9 مليون درهم، وتقع على قطعة أرض مساحتها 24 ألف قدم مربعة.

وبلغ إجمالي المبيعات المسجلة لدى الدائرة، منذ صباح اليوم، حتى الآن 897 مليون درهم، من خلال 357 صفقة بيع، وتصدرت منطقة الخليج التجاري عدد الصفقات المسجلة بـ 49 صفقة.

ولا تزال دبي تتصدر مدن العالم الرئيسة في توقعات ارتفاع أسعار العقارات السكنية لعام 2023، رغم أن نسبة الزيادة في الأسعار يُرجّح أن تنخفض هذا العام إلى 14% من 44% في 2022، وفق أحدث تقرير صادر أمس عن شركة العقارات “نايت فرانك“.

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