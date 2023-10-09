فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. بيع أرض في نخلة جميرا بمليار درهم

تبلغ مساحة الأرض المباعة في نخلة جميرا 584346 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 1711 درهماً.

فريق التحرير by فريق التحرير
نخلة جميرا

تستمر دبي في جذب المستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل جاذبيتها الاقتصادية والسياسية واستقرارها الأمني. وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة بيع أرض بقيمة مليار درهم في نخلة جميرا، لتحتل هذه الصفقة المرتبة الرابعة بين أكبر صفقات بيع الأراضي في دبي خلال العام الجاري.

وتبلغ مساحة الأرض المباعة 584346 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 1711 درهماً.

واحتلت المرتبة الأولى صفقة بيع أرض في منطقة “مقطرة” بـ 3.8 مليار درهم، تلتها صفقتي بيع لقطعتي أرض بلغ سعر كل منها 1.5 مليار درهم في مشروع دبي كريك هاربر.

وتشكل هذه الصفقة دليلاً على استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في دبي، وذلك بفضل عوامل عديدة منها:

  • النمو الاقتصادي القوي في الإمارات العربية المتحدة.
  • استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
  • الاستثمارات الحكومية الضخمة في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في دبي.

وكانت الدائرة قد سجلت صباح اليوم صفقة بيع أرض في جزر ديرة “نخلة ديرة سابقاً” بقيمة 600 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 2.59 مليون قدم مربع. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية المسجلة منذ صباح اليوم 2.59 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...