دبي، بوابة جوازات سفر للأطفال ليختموا جوازات سفرهم بأنفسهم في المطار

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إضافة بوابات جديدة للأطفال بين أعمار 4 سنوات وحتى 12 سنة.

ونشر الحساب الرسمي للإدارة أن إقامة دُبيّ تضيف منصات جوازات جديدة للأطفال من سن من ( 4 -12 ) سنة في صالة القادمين بمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتمنحهم فُرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم.” و يتم استقبال الأطفال في المناسبات من قبل “سالم وسلامة” شخصيتين من شخصيات الأطفال بزي موظفي إقامة دبي باشكالهم الطفولية لبناء الود وصنع السعادة مع مدينة دبي من الخطوة الاولى.”

ودشنت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ منصات جوازات جديدة في صالة القادمين بمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، تستهدف الأطفال من عمر( 4 -12 ) سنة”، وتمَّ تكليف مُشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات، لتسهيل اطّلاع الأطفال ومُساندتهم والإجابة على استفساراتهم.

الفريق محمد أحمد المريّ مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، جال في عيد الفطر على منصات جوازات الأطفال وأكد إن الإدارة العامة حريصة على تضمين فئة الأطفال ضمن أنشطتها وخططها السنويّة المدرجة في الإستراتيجية العامة لإقامة دُبيّ، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعيّة ودورها المحوريّ في مجال تعليم الأطفال وإكسابهم الثقة بأنفسهم ومنحهم فُرصة عيش تجربة مُحاكاة عمل مأمور الجوازات من خلال إتاحة الفرصة لهم لختم جوازاتهم”.

ولفت المريّ إلى أنَّ الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ تدرس جميع مبادراتها وخططها بشكلٍ مُستفيض، للوقوف على أهميتها ومدى قُدرتها على تحقيق أهدافها ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، لأنَّ الهدف من المبادرات والأنشطة يتمحور حول تمكين الطفل وزيادة رصيده المعرفي وتطوير مواهبه وتمكين قدراته، موضحاً أنَّ إقامة دُبيّ اختارت المأمورين المؤهلين والخبراء في مجال التعامل مع الأطفال لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها ونجاح المشروع الذي يعد من أوائل المنصات المخصصة لختم جوازات للأطفال في العالم .