سامر باطر by سامر باطر

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دبي، هطول أمطار متفرقة بعد طلعات استمطار وتلقيح سحب

سامر باطر by سامر باطر

شهدت دبي بعد ظهر اليوم أمطارا متفرقة بعد طلعات جوية لاستمطار بتلقيح السحب، وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 03:47 والجزر الأول عند الساعة 09:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:39 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...