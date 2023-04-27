أعلنت شرطة دبي عن صفر حالات غرق وحادثين بحريين خلال عيد الفطر اشتملت الحادثة الأولى على اشتعال محرك مركب وانفجاره، وتحطم مركبة بحرية باصدامها بجسر مكتوم، وبفضل إجراءات السلامة البحرية التي تتبعها شرطة دبي لم يكن هناك أي حادث غرق خلال عطلة عيد الفطر.

وقال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المركز وبالتنسيق مع الشركاء، وضع خطة شاملة استعداداً لاستقبال مئات المُصطافين خلال إجازة عيد الفطر السعيد، تضمنت تكثيفاً لدوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري، لنتمكن من التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأشار إلى وقع حادثين بحريين تعاملت معهما دوريات الإنقاذ البحري، تمثل الأول في نشوب حريق على متن قارب في ميناء راشد، وذلك نتيجة انفجار محرك القارب، بعد تزويد المحركات بالوقود، وعليه توجهت الدوريات على الفور بالتعاون مع خبراء الحرائق إلى الموقع، واتخذوا الإجراءات اللازمة، دون وقوع إصابات.

وفي الحادث الآخر، تعاملت الدوريات البحرية مع حادث صدم وسيلة بحرية بجسر آل مكتوم، وذلك نتيجة حدوث عطل في محرك الوسيلة البحرية، الأمر الذي أفقد قائدها القدرة على التحكم فيها وارتطامها بالجسر بسبب حركة الأمواج، وهو ما أحدث أضراراً بسيطة في الجسر، وفي الوسيلة نفسها، وتعاملت الدوريات البحرية مع الحادث دون وقوع إصابات.

ودعا العقيد السويدي، أفراد الجمهور من مرتادي البحر ومحبي ممارسة الأنشطة البحرية، إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، واتباع تعليمات المنقذين على الشواطئ، وعدم ارتياد البحر في حالات الطقس السيئة والأمواج العالية، حفاظاً على سلامتهم وحماية لأرواحهم، وأهمية استخدام خدمة “أبحر بأمان” قبل الإبحار بالوسائل البحرية المختلفة، لتتمكن دوريات الإنقاذ من التدخل الفوري والاستجابة بأسرع وقت ممكن في حالات الطوارئ.