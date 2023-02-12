سامر باطر by سامر باطر

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دبي، الكشف عن محطات التكسي الطائر الجديدة في دبي

سامر باطر by سامر باطر

أعلن في دبي عن محطات التكسي الطائر الجديدة في دبي وتشمل أربع مناطق رئيسية: بالقرب من مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا ودبي مارينا، واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، من القمة العالمية للحكومات، تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي، والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات. وكشف سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”: “من القمة العالمية للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات ..”.

ويلفت الفيديو المصاحب للتغريدة أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل مع شركاتين للنقل الجوي المتقدمة وهما سكاي بورتس وجوبي لتصميم وتطوير البنية التحتية لإطلاق متوقع لعمليات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) بحلول عام 2026.” ويلفت سمو بالقول إن دبي مهيأة لأن تصبح أول مدينة في العالم بشبكة متطورة من التكسي الجوي، وسيربط الإطلاق الأولي أربع مناطق رئيسية: بالقرب من مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا ودبي مارينا. ستوفر الطائرة “الآمنة والفعالة” للركاب “رحلة ركاب سلسة من طرف إلى طرف آخر من المدينة” بدون انبعاثات تشغيلية. سوف تستوعب كل طائرة طيار وأربعة ركاب ، بمدى 241 كم وسرعة قصوى 300 كم / ساعة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...