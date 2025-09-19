دبي، الكشف عن تينسور روبوكار، أول سيارة شخصية ذاتية القيادة من المستوى الرابع

سيجري الأسبوع القادم-الأربعاء 24 سبتمبر، الكشف عن “تينسور روبوكار” أول سيارة شخصية ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وذلك يوم الأربعاء في مؤتمر دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة في سبتمبر 2025. تُعدّ “تينسور روبوكار” أول “سيارة آلية” شخصية في العالم، وتتميز بمستوى استقلالية من المستوى الرابع (SAE)، ما يمنحها القدرة على التعامل مع جميع مهام القيادة في المناطق المعتمدة دون الحاجة لتدخل بشري. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين التحكم اليدوي في المركبة إذا رغبوا في ذلك، مما يوفر مرونة وراحة غير مسبوقة. صُممت المركبة خصيصًا للقيادة الذاتية، وهي مجهزة بأكثر من 100 جهاز استشعار، بما في ذلك 37 كاميرا، و5 أجهزة ليدار، و11 رادارًا، لتوفير وعي كامل بالوضع المحيط بزاوية 360 درجة.

تعد المركبة قفزة نوعية في عالم المركبات ذاتية القيادة، حيث تقدم شركة “تينسور” الناشئة في وادي السيليكون مفهومًا جديدًا يركز على الاستخدام الشخصي، خلافًا للنموذج السائد الذي يقتصر على سيارات الأجرة الآلية. هذه المركبة ليست مجرد فكرة أو نموذج أولي، بل هي سيارة حقيقية من المقرر الكشف عنها رسميًا مما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد في تبني التقنيات المستقبلية.

كما تتميز المركبة بنظام متكامل متعدد الإمكانات يضمن أعلى مستويات الأمان، وتضم أنظمة احتياطية للحوسبة، والاتصالات، والطاقة، والتحكم، مما يضمن عملها بفعالية حتى في الظروف البيئية الصعبة مثل الرمال والحرارة المرتفعة التي تشتهر بها منطقة الخليج. وتعتمد “تينسور روبوكار” على نموذج ذكاء اصطناعي أساسي قائم على المحولات، يتعلم من البيانات الواقعية والمحاكاة لتقديم تجربة قيادة ذاتية فريدة. ومن الميزات الرئيسية التي تميزها هي معالجتها للبيانات محليًا، مما يعزز خصوصية المستخدم ويمنع التتبع السحابي المستمر الذي تعتمده معظم سيارات الأجرة الروبوتية.

تم تصميم المركبة لتكون سيارة كبيرة الحجم تشبه سيارات الدفع الرباعي، بالتعاون مع شركة “فينفاست”. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليمها في النصف الثاني من عام 2026 في أسواق مختارة، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة هذه الأسواق. يعكس اختيار دبي كأحد أوائل مواقع الإطلاق والأسواق الرئيسية التزام الشركة بتوفير حلول مصممة خصيصًا لظروف المنطقة، بما في ذلك ميزات مثل التنظيف الذكي للمستشعرات ومقاومة الرمال والحرارة، لضمان موثوقية عالية للعملاء في الإمارات.

تمثل “تينسور روبوكار” نقلة نوعية في مفهوم الملكية الشخصية للمركبات ذاتية القيادة، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والأمان الفائق، والخصوصية، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين الأفراد. ومع ظهورها الأول في دبي، ستكون الإمارة من أوائل الأماكن في العالم التي يمكن لعملائها اختبار وامتلاك هذه المركبة الثورية.

مالذي يعنيه المستوى الرابع؟

معيار ساي SAE وهو نظام مؤتمت من جمعية مهندسي السيارات من المستوى 3 ، وعلى النقيض من القيادة الذاتية من المستوى 2 من تسلا وأنظمة مساعدة السائق الأخرى المنافسة ، يمكن في الواقع تصنيف معيار المستوى الثالث على أنه نظام يتولى معظم القيادة – معظمها الوقت ، على الرغم من أنك ما زلت بحاجة إلى أن تظل خلف عجلة القيادة.