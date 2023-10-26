فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي، العمل عن بعد يوم غد الجمعة مراعاة للأحوال الجوية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “X”، “تويتر” سابقاً إنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

المدارس الحكومية

أعلن الحساب الرسمي لحكومة الإمارات أنه :” “بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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