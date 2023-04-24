دبي، العاصمة العالمية الجديدة للعملات المشفرة

يشهد قطاع العملات المشفرة في دبي ازدهاراً غير مسبوق، رغم مرحلة إعادة التقييم التي يمر بها المفهوم. ولا يأتي هذا من قبيل المصادفة، إذ تبين بعض المؤشرات رغبة دبي الواضحة في التحول إلى وجهة عالمية رائدة وبيئة آمنة للأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية، لا سيما من خلال إصدار الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية وتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم شؤون الأصول الافتراضية في الإمارة، فضلاً عن بدء مركز دبي المالي العالمي في رسم ملامح لوائحه التنظيمية الخاصة في مجالات الاستثمار والرموز المشفرة. واستكملت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية هذه المساعي في 7 فبراير 2023 من خلال إصدار لوائحها التنظيمية المرتقبة والمعنية بتنظيم أعمال شركات الأصول الافتراضية العاملة في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).

وتلبي اللوائح التنظيمية الجديدة متطلبات منظومة الأصول الافتراضية المزدهرة والآخذة بالنمو في دبي، وتعكس مدى جدية الإمارة في التعامل مع عالم الويب 3 وتوفير بيئة تنظيمية شفافة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وغيرها من الشركات التقليدية التي تتطلع لإضافة تكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية أو الأصول الافتراضية إلى محفظة عملياتها الحالية.

الشركات التي تشرف عليها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

تنطبق اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وتهدف إلى توفير مجموعة محددة من القواعد الناظمة للأصول الرقمية المتوفرة والمتنامية، بما فيها الرموز غير القابلة للاستبدال ورموز الخدمة. كما تشرف السلطة على جميع أنشطة الخدمات المالية التي تتم من خلال إصدار الرموز أو تبادلها أو التحكم بها في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).

وتشتمل اللوائح التنظيمية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على 13 كتيب قواعد؛ تنطبق 5 منها على جميع الشركات الخاضعة لأحكام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وتغطي الشؤون الأساسية، بما فيها الأصول الافتراضية والأنشطة المتعلقة بها، وتشكيل الشركة وهيكليتها، والامتثال وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا وإدارة المعلومات، وسلوكيات السوق.

بينما تتمحور كتيبات القواعد الثمانية المتبقية حول الأنشطة، وتتناول الخدمات الاستشارية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات المدفوعات والتحويلات المالية، وخدمات الإدارة والاستثمار. ويُشترط على جميع المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات التسجيل لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ابتكارات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

أدرجت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في لوائحها التنظيمية مجموعة من الحلول والاشتراطات المبتكرة التي لم نشهد لها مثيلاً في أيّ من الولايات القضائية الأخرى. وتُعد إمكانية تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إحدى أبرز هذه الابتكارات، لا سيما وأنها تنسجم مع الحملات العديدة التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم المستقبل الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تُعد من أوائل الجهات التنظيمية التي رأت في المؤسسات اللامركزية المستقلة جزءاً رئيسياً من الهياكل المؤسسية التي تستخدمها شركات الويب 3، مما يجعل الاعتراف بها أمراً حتمياً.

مستقبل القطاع

اختارت دبي، في ظلّ هذه الفترة المضطربة التي شهدت انهيار عملة تيرا لونا المشفرة وإفلاس شركة إف تي إكس وخضوع العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن تدخل عالم تكنولوجيا البلوك تشين للتعاملات الرقمية في إشارة لجميع المشغلين في هذا المجال إلى فتح أبوابها لاستقبال شركات العملات المشفرة المسؤولة.

وفي عالم الويب 3 الذي يزخر بالعديد من الانتهازيين، تأتي اللوائح التنظيمية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كحل واقعي يفرز الجهات النزيهة عن غيرها. وتمضي دبي قدماً في تعزيز سمعتها كوجهة مستقبلية مفضلة للشركات الموثوقة والقوية.

وتنطوي المرحلة الحالية على ضرورة التطور واعتماد الابتكار وأهمية القبول بالأنظمة اللامركزية. وسيكشف الزمن مدى نجاعة هذه التدابير، بالتزامن مع تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للعملات المشفرة.