دبي، افتتاح حيز تفاعلي لابتكارات الويب  3.0

أعلنت بايبت Bybit، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، عن افتتاح مساحتها المبتكرة المدعوّة The Crypto Ark Space ضمن مقرها العالمي بدبي. وتمثل هذه المساحة مركزاً ملهماً لأصحاب الرؤى وهواة تكنولوجيا الويب 3.0 والمتداولين من مختلف الفئات ويوفر بيئة تعاونية بناءة ومساحة للتعلّم وتوطيد العلاقات.

وتهدف المساحة الجديدة لإبراز رؤية بايبت الهادفة لترسيخ العلاقات الوثيقة في مجتمع العملات الرقمية ورفد جميع المعنيين فيه بفرص التعلم الثمينة.

ستكون Crypto Ark Trading Academy أول مزايا هذا المركز الجديد، وهي عبارة عن مبادرة طموحة لأكاديمية تعليمية متميزة، تم تأسيسها لتقدم عاماً دراسياً من ثلاثة فصول مع دروس أسبوعية. وبدءاً من طلاب المرحلة الثانوية إلى الكوادر الجامعية والتعليمية، ستكون الأكاديمية ركناً رئيسياً ضمن مجال التعليم المرتبط بالعملات الرقمية.

ولإثراء ما تقدمه من فوائد، سترحب المساحة أيضاً بـ Crypto Kid، المتداول الشاب والمحلل الفني الشهير عالمياً، إذ سيقوم بتنظيم ندوات أسبوعية. وباعتباره بدأ رحلته في عالم التداول من مصروفه الخاص، نجح Crypto Kid، الذي يحمل اسم “إيفي”، اليوم بتأسيس واحدة من أسرع قنوات اليوتيوب نمواً في عالم العملات الرقمية. فقصته تلك ليست ملهمة فحسب، بل تعكس أيضاً الطبيعة الشاملة لعالم العملات الرقمية التي لا تعرف أي حدود.

بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit يلفت بالقول: “ترسي مساحة The Crypto Ark Space معياراً جديداً في سبل التعليم المرتبط بالعملات الرقمية وأدوات تعزيز تفاعل مجتمع هذا القطاع. فهدفنا هو استشراف المستقبل الذي يتمتع فيه الجميع بوصول يسير للمعارف الضرورية لتحقيق النجاح في عالم العملات الرقمية”.

وتم تصميم ندوات الأكاديمية، التي تنعقد كل يوم خميس من الساعة 7:00 ولغاية 8:30 مساءً، لتكون قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال العملات الرقمية مع توفير بيئة تفاعلية مثمرة. وإضافة للتجربة الشخصية، ستضمن Bybit الشمول من خلال تسجيل هذه الجلسات، لتتيح للجمهور المشاركة في الرحلة التعليمية عن بعد.