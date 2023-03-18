دبي، إنجاز “بن غاطي كريك” بدبي قبل الموعد المحدد

أعلنت بن غاطي للتطوير عن حصولها على شهادة إنجاز المشروع “بن غاطي كريك” قبل الموعد المحدد نهاية العام 2023. ويأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق المشروع في تاريخ 25 مارس من سنة 2022 وإنجازه بشكل كامل في أقل عن سنة وبأعلى معايير الجودة والتشطيبات.

ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية إمارة دبي، منبع التطور والسرعة والإنجاز. وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: “يسعدنا الإعلان عن تسليم مشروع بن غاطي كريك وهو أحد أحدث مشاريعنا العقارية في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2023، ولكن نظرًا للجهود المبذولة من فريقنا ونسبة الإنجاز المحققة على أرض الواقع تم إصدار شهادة الإنجاز قبل موعد التسليم وفي أقل عن سنة”.

وأوضح بن غاطي، أن سوق دبي العقاري لا زال يحافظ على توقعات قوية للطلب خلال العام 2023، مما يؤهله لتسجيل مستويات قياسية للبيع، ويشجع المطورين العقاريين على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية الجديدة.

ويقع مشروع “بن غاطي كريك” في منطقة الجداف في مدينة دبي الطبية والتي تعتبر من أهم مناطق دبي التي تحمل في طياتها تاريخاً عريقاً لدولة الإمارات العربية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 400 مليون درهم إماراتي، ويتكون مشروع “بن غاطي كريك” من 21 طابق سكني و400 وحدة سكنية بأنظمة ذكية وتصميم وتشطيبات فخمة، وتم تصميم المشروع بلغة معمارية فريدة تمثل هوية بن غاطي المتميزة.

ويعتبر المشروع جزءاً من مجتمع سكني مثالي للعائلات، حيث ينصب التركيز على تقديم مفهوم جديد للمعيشة لسكان دبي، وذلك يتحقق أنه يحتضن كل شيء يلبّي جميع متطلبات السكان، من مؤسسات تعليمية، ومراكز تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وعيادات طبية، وأماكن رائعة لتناول الطعام وغيرها من المرافق اللازمة في عصرنا الحديث.

وتتكون الوحدات في المشروع من مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم وصالة، المشروع يحتوي على مرافق الصحية ونادي وحوض سباحة بحديقة خارجية مستوحاة من تصاميم الفنادق والمنتجعات والعديد من المميزات للمستثمرين.

ويأتي ذلك بعد النجاح الباهر الذي أثبتته الشركة بتطوير وتسليم عدد من المشاريع في منطقة الجداف، بن غاطي أفنيو، “بن غاطي قيت وي”،

وبعد تسليم مشروع “بن غاطي كريك” تتسع المحفظة العقارية للشركة في منطقة الجداف. ويصل مجمل عدد الوحدات السكنية بالمنطقة إلى فوق 2,000 وحدة وإجمالي محفظة عقارية بمنطقة الجداف إلى مليار ونصف درهم.