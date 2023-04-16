سامر باطر by سامر باطر

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دبي، إقامة ذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين

سامر باطر by سامر باطر

أصدر أمس قرار من حمدان بن محمد يستهدف من أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي.

إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد؛ وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم المجتمعي في التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه لهم جميعاً التوفيق في رسالتهم السامية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...