سامر باطر by سامر باطر

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دبي، إطلاق أرقام سيارات مميزة للحرف ڤ

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها وللمرة الأولى ستطلق لوحاتِ مركباتٍ من الرمز ڤ (V) تحمل أرقاماً مميزةً رباعيةً وخماسيةً، يوم غد الثلاثاء 18 يوليو الجاري وذلك عبر بيعٍ مباشر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae وتطبيق (السائقون والمركبات) المتوفر في الهواتف الذكية بمختلف أنظمتها التشغيلية.

إن الهيئة تحرص بشكل مستمر على طرح فئاتٍ جديدةٍ تأتي بناء على الترتيب الأبجدي وتنسجم وتتماشى أيضاً ومتطلبات الجمهور، لذلك قررت الهيئة تعزيز توجهها في هذا المجال من خلال طرح الفئة الجديدة (V) للوحات المركبات المميزة الرباعية والخماسية خلال الشهر الجاري، في خطوةٍ الهدف منها توفير المزيد من الفرص ليتمكّن رواد أرقام لوحات المركبات من اقتناء هذه الأرقام المميزة التي تحمل الرمز (V).

وتسعى الهيئة أيضاً إلى تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية والذكية بشكل مستمر من خلال تحفيز المتعاملين، ومنهم عُشّاق الأرقام المميزة للوحات المركبات، على استخدام التطبيقات الذكية التي تطرحها بشكل مستمر، ومنها تطبيق (السائقون والمركبات)، المتوفر في المنصات الرئيسة للهواتف الذكية (أبل ستور)، و(غوغل بلاي)، و(أب غاليري)، حيث تتوفر خدمة الأرقام ولوحات المركبات جميعها في التطبيق، ما يُسهم في تسهيل الحصول على أرقام مناسبة ومميزة في أقل وقت وجهد، وذلك بهدف رفع مستوى رضى الناس وإسعادهم من خلال توفير خدمات مؤتمتة وسهلة وسريعة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...