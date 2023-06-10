دبي، إصدار معايير خدمات العلاج الطبيعي

أصدرت هيئة الصحة بدبي وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي بالتعاون مع شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية وذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي إن إصدار معايير خدمات العلاج الطبيعي يأتي تماشياً مع الرؤية الإستراتيجية لهيئة الصحة بدبي لضمان التحسين المستمر في الخدمات الصحية المقدمة وإضافة كل جديد ومميز في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في القطاع. وأشار إلى جهود هيئة الصحة في دبي والتعاون مع شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية في تطوير هذه المعايير لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحسين جودة حياة الفرد وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية في الإمارة لتوفير نظام رعاية صحية متكامل عالي الجودة.

وقالت الدكتورة حنان عبيد مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي إن أهداف الوثيقة الصادرة تتمثل في توحيد ممارسة خدمات العلاج الطبيعي في جميع المنشآت الصحية التي توفر الخدمة ضمن أفضل الممارسات في المجال، كما تحدد الوثيقة الشروط والضوابط الخاصة بتشغيل المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المؤهلين لتقديم الخدمة. وأوضحت أن الوثيقة راعت وضع المعايير الخاصة بإحالة المرضى وكذلك تثقيف المرضى بشأن الخدمات المقدمة مع مراعاة التطبيق ضمن أعلى معايير الصحة والسلامة في المجال. وأكدت الدكتورة نعيمة صالح رئيسة شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية أهمية المعايير الصادرة عن الهيئة والمتماشية مع رؤية منظمة الصحة العالمية لخدمات العلاج الطبيعي كجزء لا يتجزأ من نظام رعاية صحية متكامل يهدف إلى مساعدة المرضى على استعادة قدراتهم البدنية وأنشطتهم الحيوية حيث تسهم خدمات العلاج الطبيعي في تصحيح وتخفيف آثار المرض والإصابة وهو ما يحدث تأثيراً إيجابياً في نوعية حياة المرضى بشكل عام.