دبي، إرشادات لحالات الإنهاك الحراري وضربة الشمس لتجنب تلف الأعضاء الحيوية

أصدرت هيئة الصحة بدبي مؤخرا دليلاً إرشادياً يتضمن حزمة من النصائح والمعلومات والتوجيهات العامة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة خلال فصل الصيف المرتبط بموسم الإجازات وارتفاع درجات الحرارة التي تشكل خطراً على الصحة العامة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة وقد تؤدي لتلف الأعضاء الحيوية أو حتى الوفاة.

ويقدم الدليل -الذي يمكن الاطلاع على تفاصيله عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي- عدداً من الإرشادات الصحية وإجراءات التعامل والوقاية من المشاكل الصحية المتعلقة بالسفر وارتفاع درجات الحرارة والإنهاك الحراري وضربة الشمس والتغذية وأهمية شرب السوائل في الصيف والنوم الصحي وممارسة الرياضة والحوادث المنزلية للأطفال والأمراض المرتبطة بفصل الصيف واكتئاب الصيف والاضطرابات العاطفية الموسمية وغيرها من المواضيع التي تلامس صحة وسلامة أفراد المجتمع.

احرص على حماية الفئات الأكثر عرضة للإنهاك الحراري وضربات الشمس.



حمّل الدليل الإرشادي لصيف صحي وآمن من خلال الرابط التالي:https://t.co/xw8brxWik2#صيف_هيئة_الصحة pic.twitter.com/kZfvbFusVt — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) July 23, 2023

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي على أهمية هذا الدليل الذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة وحرصها المستمر على الالتزام برفع الوعي وتعزيز الجانب الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف المشاكل الصحية المحتملة خلال فصل الصيف وأهمية تبني إجراءات السلامة للوقاية منها وتجنب مضاعفاتها السلبية.

وقالت إن الدليل الإرشادي يركز بالدرجة الأولى على المشاكل الصحية المرتبطة بإرتفاع درجة الحرارة وكيفية الوقاية منها مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس والحروق وسرطانات الجلد وغيرها من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية للجسم. وتطرق الدليل إلى الصحة النفسية واكتئاب الصيف والإضطرابات العاطفية الموسمية وأعراضها والعوامل المناخية المرتبطة بها وكيفية التعامل مع هذه الإضطرابات والوقاية منها وتجنب مضاعفاتها. كما تضمن الدليل الإرشادي العديد من النصائح المتعلقة بالسفر وما يرتبط به من مخاطر صحية تتعلق بنقل العدوى وخاصة في الوجهات غير الآمنة صحياً وأهمية مراجعة عيادة المسافرين قبل السفر وأخذ التطعيمات اللازمة لوجهة السفر وغيرها من التوجيهات والنصائح .

