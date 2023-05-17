أصبحت الرائد عتيقة مصبح مطر الظاهري، أول ضابط من العنصر النسائي تعمل في قسم الإنقاذ البحري، وكذلك أول ضابط من العنصر النسائي تكلف بمهام (ضابط مناوب القوة) بحسب ما كشفت عنه شرطة دبي.

وأصبحت الرائد عتيقة أول ضابط من العنصر النسائي تكلف بمهام ضابط مناوب القوة بعد تجربة شخصية إذا تعرضت للغرق وعمرها 11 عاماً، ولم تمارس السباحة بعدها حتى التحاقها بالفريق النسائي لقيادة الزوارق البحرية بشرطة دبي، حيث تمكنت الرائد عتيقة مصبح مطر الظاهري من قهر مخاوفها وأن تصبح أول ضابط من العنصر النسائي تعمل في قسم الإنقاذ البحري، وكذلك أول ضابط من العنصر النسائي تكلف بمهام (ضابط مناوب القوة).

كانت وما زالت شرطة دبي بيئة محفزة وسبّاقة في تمكين العنصر النسائي في مختلف التخصصات والمجالات الشرطية والأمنية، واستطاعت من خلال منظومتها أن تتيح المجال للعناصر النسائية بتولي المهام التي كانت فقط حكرا على الرجال، وأصبحت المرأة اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف القطاعات، لتحقق بذلك إنجازات نوعية وقيمة مضافة لمنظومة العمل الشرطي.

وقالت الرائد عتيقة مصبح الظاهري، ان أكثر التحديات الذي تواجه المرأة في العمل هو منافستها للرجل وممارسة الأعمال التخصصية التي يضطلع بها الرجل وتفوقها عليه، إذ ليس هناك في قاموس المرأة عمل خاص بالرجل من وجهة نظري الخاصة، لذا فالتحدي مستمر وعلى قدر العزيمة نحصد النتائج.

وأكدت ان القيادة العامة لشرطة دبي هي الداعم الأول للمرأة، فقد مكّنتها للعمل في المجال الشرطي والأمني، وفي جميع التخصصات، وعملت على تحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين، وإشراكها في المناصب القيادية التي تمكنها من صنع القرار، ولديها طموح عالٍ في تمكينها للتبوء المناصب القيادية في العمل الشرطي.

وأضافت انها التحقت بشرطة دبي في عام 1993، ونفذت الكثير من المهام، منها رئيس توقيف النساء، ومسؤول شرطة نسائية في مخفر النيابة والمحاكم، وعملت مسؤولة الشرطة النسائية في الإدارة العامة لأمن المطارات، وفي مركز شرطة الموانئ في الكثير من المهام، منها شعبة الأرشيف، وخدمة العملاء، ونائب رئيس قسم خدمة العملاء، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين، وعضو ومقرر في المجلس النسائي، والمشرف الإداري على الفريق النسائي البحري.

وذكرت انها حصلت وحصدت ما يقرب من 85 إنجازاً توزعت بين شهادة شكر وشارة تقدير وأوسمة وجائزة وميدالية وغيرها من التكريمات، وأبرزها الفوز في ﺟﺎﺋزة الشرق الأوسط لتميز القيادات الحادية والعشرون فئة الشخصية النسائية القيادية في قطاع الشرطة 2020 – المركز الأول، وجائزة المدير العام في فئة أفضل ضابط إشرافي في المركز 2020 – المركز الأول، وجائزة الإمارات للسيدات فئة الموظفة المتميزة 2022 – المركز الثاني، وجائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2019 وسام القائد العام للأم المثالية – المركز الثالث، وجائزة برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية (أفضل موظف خدمة).

وأختتمت بكلمة وجهتاها للعنصر النسائي في شرطة دبي، أنتن شقائق الرجال، ولقد وضعت القيادة ثقتها فيكن، ودوركن لا يقتصر على العمل الإداري والمكتبي، فلا بد أن يكون لديكن طموح للوصول إلى القمة، ونحن قبلنا التحدي، وقادرون على أن نحقق النجاح تلو الآخر، والذي بدوره يصب في المقام الأول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.