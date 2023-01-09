ذكرت تقارير صحافية أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية يفكر بتقديم عرض للاستحواذ على مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية دبليو دبليو إي (WWE).

وترتبط السعودية مع “دبليو دبليو إي” التي تبلغ قيمتها قرابة 6.3 مليارات دولار بعقد لمدة 10 سنوات لاستضافة حدثين سنوياً للمصارعة في المملكة.

وتقدر قيمة العقد الذي يجمع بين المملكة والمؤسسة الرياضية الترفيهية بمليار دولار بمعدل 50 مليار دولار لكل حدث.

وسبق للسعودية أن استضافت فعاليات مهمة في عالمة المصارعة الحرة مثل “دبليو دبليو إي جريتيست رويال رامبل” و “دبليو دبليو إي لايف”.

دبليو دبليو إي في السعودية

عاد فينس مكماهون هذا الأسبوع إلى مجلس إدارة المؤسسة كمدير تنفيذي بعدما كان في هذا المنصب في السابق لمدة أربعة عقود. ومن المتوقع أن يعيد مكماهون تقييم حقوق البث ويدخل في مفاوضات جديدة.

وأدت عودة مكماهون إلى ارتفاع أسعار أسهم المؤسسة الترفيهية بنسبة 16%.

وقال موقع فرونت أوفيس سبورتس إنه في حال حاول مكماهون، كما هو متوقع، بيع المؤسسة، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيكون من بين مقدمي العروض المحتملين.

ولدى عودته إلى مجلس إدارة “دبليو دبليو إي”، قال مكماهون: “تدخل “دبليو دبليو إي” منعطفاً حاسماً في تاريخها مع مفاوضات حقوق البث القادمة التي تتزامن مع زيادة الطلب على مستوى الصناعة على المحتوى عالي الجودة والأحداث المباشرة ومع المزيد من الشركات التي تسعى لامتلاك حقوق البث على منصاتها. إن الطريقة الوحيدة أمام “دبليو دبليو إي” للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة هي أن أعود كرئيس تنفيذي ودعم فريق الإدارة في المفاوضات من أجل حقوقنا الإعلامية وأن أدمج ذلك مع مراجعة البدائل الاستراتيجية”.

وأشار فرونت أوفيس سبورتس إلى أن مؤسسات مثل أمازون وكومكاست وفوكس كوربوريشن وليبرتي ميديا يعدون من بين المهتمين أيضاً بالاستحواذ على “دبليو دبليو إي”.

وتحول لوغان بول نجم وسائل التواصل الاجتماعي ورائد الأعمال للرياضات القتالية عند مشاركته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فعاليات “جوهرة التاج” في الرياض.

وشارك بول صوراً لزيارته للمملكة مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل هزيمته في نزال أمام رومان رينز.

قامت السعودية بالعديد من الاستثمارات الرياضية والترفيهية في السنوات الأخيرة.

ووقع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عقدا تبلغ قيمته حوالي 214 مليون دولار سنوياً للعب في دوري المحترفين السعودي مع نادي النصر.

كما اشترى الصندوق السيادي السعودي نادي نيوكاسل يونايتد المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك تستضيف احدى جولات بطولة العالم لسباقات فومولا واحد في جدة منذ عام 2021.