دايمنشن تعتمد على أمازون لتطوير الإنتاج الافتراضي

أعلنت شركة “دايمنشن ستوديوز” البريطانية المتخصصة في الإنتاج الافتراضي عن خطة لنقل عملياتها إلى منصات الحوسبة السحابية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها عالميًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستعتمد على خدمات أمازون السحابية وتقنيات شركة “آرك” لتحسين قدراتها في مجالات التصور والإنتاج الافتراضي وإنشاء المحتوى.

وأوضح كولوم ماكميلان، المدير التقني للشركة، أن هذه الخطوة ستمكن “دايمنشن” من التكيف بشكل أسرع مع متطلبات السوق المتغيرة والعمل مع المواهب حول العالم.

يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني تحولًا متزايدًا نحو التقنيات الافتراضية والحلول السحابية، خاصة بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أساليب الإنتاج التقليدية.

وتعتزم “دايمنشن” استخدام هذه التقنيات في إنتاج عدد من الأفلام المستقلة القادمة، بما في ذلك “الإنسان الآلي” و”2040″ و”كامبلتاون ’69”.

يذكر أن شركة الانتاج البريطانية تعد من الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الافتراضي، ولديها استوديوهات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.