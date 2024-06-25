فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

دايمنشن تعتمد على أمازون لتطوير الإنتاج الافتراضي

تعكس خطوة “دايمنشن” نحو الحوسبة السحابية التوجه المتزايد في صناعة السينما والتلفزيون نحو تبني التقنيات الرقمية لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الأعمال.

فريق التحرير by فريق التحرير
دايمنشن تتجه نحو الحوسبة السحابية لتطوير الإنتاج الافتراضي

أعلنت شركة “دايمنشن ستوديوز” البريطانية المتخصصة في الإنتاج الافتراضي عن خطة لنقل عملياتها إلى منصات الحوسبة السحابية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها عالميًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستعتمد على خدمات أمازون السحابية وتقنيات شركة “آرك” لتحسين قدراتها في مجالات التصور والإنتاج الافتراضي وإنشاء المحتوى.

وأوضح كولوم ماكميلان، المدير التقني للشركة، أن هذه الخطوة ستمكن “دايمنشن” من التكيف بشكل أسرع مع متطلبات السوق المتغيرة والعمل مع المواهب حول العالم.

يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني تحولًا متزايدًا نحو التقنيات الافتراضية والحلول السحابية، خاصة بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أساليب الإنتاج التقليدية.

وتعتزم “دايمنشن” استخدام هذه التقنيات في إنتاج عدد من الأفلام المستقلة القادمة، بما في ذلك “الإنسان الآلي” و”2040″ و”كامبلتاون ’69”.

يذكر أن شركة الانتاج البريطانية تعد من الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الافتراضي، ولديها استوديوهات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...