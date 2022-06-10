دايكن تعتمد على الطاقة الشمسية للحصول على 80% من احتياجاتها الطاقة

أعلنت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة العاملة في تصنيع حلول تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد، عن توقيع شراكة مع يلو دور إنرجي Yellow Door Energy، الشركة المزودة للطاقة المستدامة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، لبناء وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية في المقر الرئيسي للشركة في المنطقة الحرة في جبل علي بدبي، ما سيمكنها من بلوغ هدفها المتمثل بصفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

يعمل في المقر الرئيسي لشركة دايكن حاليًا أكثر من 300 موظف في مجال المبيعات والعمليات التشغيلية لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمتد المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع من الأرض، وتبلغ مساحة المبنى والمستودع 7500 متر مربع حيث تجمع بين أكاديمية للتدريب ومصنع لوحدة مناولة الهواء

تبلغ قدرة محطة دايكن الجديدة للطاقة الشمسية في ذروتها 515 كيلوواط، حيث تم تركيب نحو ألف لوح شمسي على سطح المنشأة لتلبية أكثر من 80% من احتياجات الطاقة، ومن المتوقع أن تولد 826 ألف كيلوواط في الساعة من الكهرباء النظيفة في العام الأول من التشغيل.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال روري مكارثي، الرئيس التجاري لشركة يلو دور إنرجي: “أود أن أشيد بهذا الإنجاز الذي حققته دايكن والذي يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ونفتخر بدعم رؤيتها البيئية 2050، وبالعمل على تشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية لسنوات عديدة قادمة. ونتطلع، بصفتنا شركة مطورة للطاقة الشمسية في دولة الإمارات إلى المساهمة في تطبيق استراتيجية الطاقة النظيفة في الدولة ومبادرة صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050”.

تحرص شركة دايكن على إرساء جميع الأنشطة التجارية المستدامة التي تحد من التأثير المناخي، لذا يقدم المقر الرئيسي في منطقة جبل علي أحدث الحلول المبتكرة والمستدامة في المنطقة بدءًا من أنظمة المبردات وأنظمة تدفق المبرد المتغير الذكية VRV ووحدة مناولة الهواء ووحدة لفائف المروحة ونظام إدارة المباني, وجميع الأنظمة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وتأتي مع إمكانات شاملة للتحكم. وتعتبر شراكة دايكن مع يلو دور إنرجي خطوة متقدمة في مسار تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة.

بدوره، قال ماساكي مياتاكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعمل شركة دايكن الرائدة عالميًا في توفير حلول تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد على إرساء مفهوم الاستدامة في جميع أعمالها وممارساتها، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز الأنظمة الفعالة الموفرة الطاقة وتوفير حلول وعروض متعددة تسهم في تحسين جودة الهواء داخل المساكن. وستدعم المحطة الجديدة للطاقة الشمسية مسيرتنا نحو الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030، وذلك من خلال خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 300 طن سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، إن الشراكة مع Yellow Door Energyستسهم في خفض فواتير الكهرباء والاقتراب من هدف دايكن المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050”.

ستتولى شركة Yellow Door Energyمسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طيلة فترة العقد. وستتمكن دايكن من خلال عملها مع مطوري الطاقة الشمسية من خفض تكاليف الطاقة الخاصة بها دون تخصيص أي استثمارات لذلك ودون أن تتعرض لأي مخاطر تشغيلية بما يخولها التركيز على أعمالها الأساسية والاستفادة من فوائد الطاقة النظيفة.