كشفت شركة دانوب العقارية، المتخصصة في مجال الإسكان بأسعار معقولة ومقرها الإمارات العربية المتحدة وأحد مطوري العقارات الخاصة الأكثر ديناميكية وشعبية في الإمارات، كشفت اليوم عن أكبر مشروع عقاري لها، فيوز، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج المزدوجة الشاهقة التي ستوفر الشقق بمجرد اكتمالها، و”سكاي فيلاز” بقيمة تطويرية تجاوزت 1.4 مليار درهم.

تم إطلاق المشروع بالشراكة مع المطور الرئيسي لأبراج بحيرات جميرا مركز دبي للسلع المعتمدة، سيعيد المشروع تعريف الحياة الفاخرة من خلال المناطق العامة والمرافق الداخلية المفروشة من أستون مارتن، سيتمكن العملاء أيضًا من اختيار الديكورات الداخلية المفروشة من أستون مارتن لمنازلهم، وهذا هو أول مشروع سكني فاخر من قبل دانوب العقارية، مما يدل على انتقال المطور إلى سوق التطوير العقاري الراقي.

سيتم تطوير مشروع فيوز داخل مجمع كي في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بجوار شارع الشيخ زايد ومحطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، وهذا هو أول مشروع لدانوب العقارية في أبراج بحيرات جميرا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي، والرئيس المجلس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “لقد نمت أبراج بحيرات جميرا لتصبح واحدة من أكثر المجتمعات متعددة الاستخدامات شعبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر المنطقة كل ما تحتاجه الشركات والمقيمون والزوار، ويضيف موقع فيوز وتصميماته الداخلية المفروشة من أستون مارتن إلي أوراق اعتماد أبراج بحيرات جميرا، لذلك يسعدنا العمل مع عقارات دانوب لجلب هذا المشروع الأيقوني إلي المجتمع بينما نواصل نمو أبراج بحيرات جميرا”.

محفظة دانوب العقارية تشمل21 مشروعًا

من خلال مشروع فيوز، تشمل محفظة التطوير الحالية لشركة دانوب العقارية على 21 مشروعًا و10021 وحدة، بقيمة مبيعات مجمعة تجاوزت 8.15 مليار درهم، ومن بين 21 مشروعًا تم إطلاقها، سُلمت حتي الآن 11 مشروعًا وستقوم بتسليم 3 مشاريع أخري في النصف الأول من العام – مما يجعلها واحدة من أنجح المطورين من حيث التسليم.

بمجرد اكتمالها، ستوفر فيوز استوديوهات وشققًا بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم وشقق من ثلاث غرف نوم وفلل سكاي – أو منازل دوبلكس – فوق مستوى سطح البحر لإطلالات خلابة على أفق مدينة دبي من موقع أبراج بحيرات جميرا، تحتوي جميع الشقق المكونة من غرفتي نوم و 3 غرف نوم وفيلات سكاي على مسابح خاصة مدمجة في المنازل، تبدأ أسعار شقة الاستوديو من 950 ألف درهم مع خيار الترقية إلى التصميمات الداخلية المفروشة من أستون مارتن.

تحتوي منازل فيوز على أكثر من 40 مرفقًا ووسائل راحة بما في ذلك نادي صحي مجهز جيدًا وصالة ألعاب رياضية، ومسبح، ومسبح للأطفال، ومنطقة شواء في الهواء الطلق، ومضمار للركض، وملعب تنس، وقاعة حفلات، ومنطقة للأطفال، ورعاية نهارية للأطفال/ مربية على متن الطائرة، نقطة شحن سيارة كهربائية، مسبح ضحل، مسبح للأطفال، وسادة رش للأطفال الصغار، جاكوزي وصالة مائية، تشمل الميزات الفريدة مكتبة وغرفة سيجار وحديقة يابانية ومركز أعمال مع مساحة اجتماعات وطبيب عند الطلب ودش مطري، وسيتمكن السكان أيضًا من الوصول إلى مجموعة من عروض البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه والأطعمة والمشروبات المنتشرة على مساحة 2 مليون متر مربع في أبراج بحيرات جميرا، وسيربط جسرا سحابي البرجين الأيقونيين.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، في مؤتمر صحفي حافل في دبي، أنه سيعمل على رفع مكانة دانوب العقارية كمطور عقاري فاخر في السوق، عدد الميزات الفريدة التي لم يسمع بها أحد في المنازل الفاخرة في هذا الجزء من العالم وتجعل من فيوز مكانًا متميزًا.

وفقًا لبحوث سافيلز وورلد ريسيرش، فقد زاد عدد مخططات الإقامة ذات العلامات التجارية على مستوى العالم بنسبة 230 بالمائة في العقد الماضي، وعلى أساس غير مرجح، يمكن للمساكن ذات العلامات التجارية تحقيق علاوة بنسبة 29 في المائة على المنتجات المماثلة غير ذات العلامات التجارية، وتتمتع الأسواق الناشئة بأعلى أقساط للعلامة التجارية بمتوسط 44 في المائة أعلى من الأسهم التي لا تحمل علامات تجارية، ويمكن للأسواق الناشئة التي بها عدد قليل من العقارات ذات العلامات التجارية أن ترى أسعارًا مضاعفة للأسهم غير ذات العلامات التجارية.

سيتمكن مالكو المنازل في فيوز من الاستفادة من الأقساط العالية بسبب التصميمات الداخلية المفروشة من أستون مارتن – وهو أول تعاون من نوعه في الإمارات العربية المتحدة، سيساعد هذا مالكي المنازل على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار ”كما قال ساجان.

سيتم تطوير جميع المنازل في فيوز كمنازل ذكية ذات ميزات مستدامة، يتميز المشروع بأضواء أوتوماتيكية موفرة للطاقة وأنظمة للحفاظ على المياه وتصميم صديق للبيئة ومستقبلي بواجهة إضاءة ال إيه دي.

تقدم دانوب العقارية لأصحاب المنازل تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات – خاصة أولئك المؤهلين وفقًا لمعايير الاستثمار – تخضع لموافقة الحكومة

كواحد من أنجح المطورين في الإمارات العربية المتحدة مع أعلى نسبة إطلاق إلى التسليم، قامت مجموعة دانوب مؤخرًا بتسليم بايز، وجلامز، وستارز، وريورتز، وإيلز، ولاونز بينما تستعد لتقديم ثلاثة مشاريع أخرى في النصف الأول من هذا عام.