داماك تفتتح رسمياً “داماك مول” وجهة التسوق الجديدة في دبي

أعلنت داماك اليوم عن افتتاح داماك مول ثاني مركز تجاري لها وهو الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي، في حفلٍ رسمي أقيم اليوم بحضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية.

يقدم مركز التسوق الجديد، الذي يقع في مجتمع داماك هيلز ويغطي مساحة 110,000 قدم مربعة، طيف واسع من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه. ومن المنتظر أن يشكل محطة جديدة لتجارب التسوق الفاخرة والجديدة، مع وجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك 30 متجراً للبيع بالتجزئة، و10 منافذ للمأكولات والمشروبات.

وفي معرض تعليقها على الافتتاح، قالت سجواني: “يعزز داماك مول من نمو مجموعة داماك في قطاع التجزئة، ويؤكد حرصنا الدائم على توفير أفضل تجارب التسوق للسكان والمقيمين، وكذلك الوصول السلس إلى المرافق المجتمعية. نحن على ثقة بأن خيارات التسوق التي يوفرها هذا المول تتوافق تماماً مع متطلبات ورغبات السكان في مجتمع داماك هيلز. إن تحسين جودة الحياة والخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، جنباً إلى جنب مع تحويل مجتمعاتنا السكنية إلى مساحات تضم مختلف الأنشطة والخدمات المجتمعية، تعد أولوية قصوى تجاه عملائنا، ويندرج ضمن مساعينا الدؤوبة لتوفير أقصى درجات الراحة لهم”.

يجسد “داماك مول” فن الهندسة المعمارية المعاصرة التي تمتزج مع التشطيبات الفاخرة، كما تتوافق منافذ البيع بالتجزئة فيه مع أحدث المعايير العالمية في التصاميم والتجهيزات.

تلا حفل الافتتاح الرسمي، افتتاح سوبر ماركت “سبينس” التي تغطي مساحة 28 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تدشين مقهى ستاربكس، ومطعم بابا جونز، وفيتناميز فوديز، وأمريكان واكس، ونظارات الجابر، وصيدلية العين، ومنطقة ألعاب لينغو للأطفال.

قريباً، سيتم افتتاح صالة “فيتنس فيرست” للياقة البدنية بمساحة 9,000 قدم مربعة، ومركز “ميدكير” الطبي بمساحة 8,000 قدم مربعة.

ومن خلال هذا التنوع الكبير في خيارات التسوق والضيافة والخدمات الأخرى التي يوفرها، من المتوقع أن يصل عدد زوار المول إلى نحو 1.3 مليون زائر سنوياً. وبالإضافة إلى المساحات الداخلية، يحتوي داماك مول على منطقة واسعة لركن السيارات بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة.

تماشياً مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب في قطاع التجزئة، وتلبيةً لاحتياجات السكان المتنامية في مجتمع داماك هيلز، تعمل داماك في الوقت الراهن على وضع تصاميم خطط التوسعة المستقبلية لداماك مول.

هذا وتضم محفظة داماك العقارية عدة مجتمعات سكنية رئيسية تقدم أنماط مختلفة من أسلوب الحياة الفاخرة، من أبرز هذه المشاريع “داماك هيلز”، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي. يجسد هذا المجتمع المتكامل أعلى معايير الرفاهية والحياة الفارهة، ويضم مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة ووسائل الراحة العصرية، تضم شقق وفلل ومنازل تاون هاوس تحمل توقيع علامات تجارية عالمية. كما يضم المجتمع مسطحات خضراء تمتد على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، كما يضم مدرسة دولية وخيارات متنوعة لتناول المأكولات وغيرها من المرافق الترفيهية.