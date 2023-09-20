داماك تمنح بيتكو عقود بناء مسجدين

منحت داماك العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عقوداً لشركة “بيتكو للمقاولات” لبناء مسجدين كبيرين مخصصين لإقامة صلاة الجمعة في مجتمعي “داماك هيلز” و”داماك هيلز 2″.

وسيحل هذان المسجدان مكان المساجد المؤقتة الموجود حالياً، وهي مساجد متنقلة مسبقة الصنع تتسع لعدد محدود من المصلين، في حين ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الجديدين إلى 673 مصلياً لكل منهما.

وسيتميز المسجدان الجديدان بموقعهما الحيوي على طول الطريق الدائرية لكل مجتمع، مما يضمن سهولة الوصول إليهما من كافة الاتجاهات ولجميع السكان والزوار، على حدٍّ سواء.

وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية في كلا الموقعين، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في شركة داماك العقارية: “يسعدنا التعاون مع بيتكو للمقاولات لإضافة المزيد من الخدمات إلى مجتمعي داماك هيلز وداماك هيلز 2. إن بناء مساجد جديدة دائمة في مجتمعاتنا، تؤكد التزامنا بتوفير أعلى سبل الراحة والمرافق الخدمية عالية المستوى إلى عملائنا، وتؤكد سعينا الدائم إلى تعزيز مستوى المعيشة ضمن مجتمعاتنا ومشاريعنا الرائدة”.

وتضم محفظة داماك العقارية عدة مجتمعات سكنية رئيسية تقدم أنماط مختلفة من أسلوب الحياة الفاخرة. من أبرز هذه المشاريع “داماك هيلز”، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، والذي شهد مؤخراً افتتاح مركز تسوق مجتمعي يغطي مساحة 110,000 قدم مربعة، ويضم طيف واسع من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه.

ويجسد هذا المجتمع المتكامل أعلى معايير الرفاهية والحياة الفارهة، ويضم مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة ووسائل الراحة العصرية، تضم شقق وفلل ومنازل تاون هاوس تحمل توقيع علامات تجارية عالمية. كما يضم المجتمع مسطحات خضراء تمتد على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، كما يضم مدرسة دولية وخيارات متنوعة لتناول المأكولات وغيرها من المرافق الترفيهية.

أما داماك هيلز 2 فيحمل هو الآخر طابعاً مختلفاً ويتميز بأنه يوفر أجواءً هادئة بعيداً عن صخب المدينة. يضم المجمتع مجموعة من الشقق ومنازل التاون هاوس والفلل المصممة بعناية، بالإضافة إلى وجود خيارات ترفيهية متنوعة. يوفر داماك هيلز 2 تجربة معيشية فريدة مستوحاة من الأنشطة المائية والرياضية، ويضم مركز تسوق مجتمعي مُؤجر بالكامل، وعلامات تجارية عريقة مثل: كارفور، وبراندز فور لس، وستاربكس، وعيادات السعودي الألماني.

بالإضافة إلى هذين المجتمعين، أطلقت داماك مشروعها الرئيسي الثالث “داماك لاجونز” الذي هو قيد الإنشاء الآن، ويقع بجوار داماك هيلز. سيضم المشروع أكثر من 8,000 فيلا ومنزل تاون هاوس، ستتوزع حول البحيرات الاصطناعية والشواطئ الرملية البيضاء، التي ستجلب للسكان أسلوب حياة استثنائي مستوحى من بيئة البحر الأبيض المتوسط، ويمتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة.

ومن المقرر أن يصبح مجتمع داماك لاجونز واحداً من أوائل المشاريع الحاصلة على “شهادة LEED الذهبية” التي تُمنح للمشاريع الأكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتوافق جميع الفلل والمباني مع نظام “السعفات الفضي” المعتمد لتصنيف المباني الخضراء في دبي، بالإضافة إلى اعتماد مبنيين تجاريين رئيسيين حاصلين على تصنيف “LEED” للفئة الذهبية، وهما النادي المجتمعي “كلوب هاوس” ومركز المبيعات.