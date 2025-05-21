داماك تطلق منصّة رقمية تفاعلية متكاملة لشراء العقارات عبر الإنترنت

أعلنت داماك العقارية عن إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية متكاملة لشراء العقارات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، لتُعيد بذلك تعريف مستقبل المعاملات العقارية عبر مزيج سلس من التكنولوجيا والشفافية والتفاعل الغامر.

تتيح هذه المنصّة الرقمية للمستخدمين استكشاف مشاريع داماك الفاخرة عبر جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، والتحقق من المعروض العقاري، وحجز الوحدات في الوقت الفعلي خلال ثوانٍ معدودة.

علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والشؤون المالية وقطاع الضيافة في شركة داماك العقارية، أوضح بالقول: “يمثل إطلاق منصّتنا الجديدة للتجارة الإلكترونية خطوة مهمة نحو إعادة صياغة تجربة شراء العقارات وإتمام المعاملات العقارية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. يجمع هذا النظام بين التكنولوجيا الغامرة والوظائف السلسة، ويوفر للمشترين والوسطاء العقاريين تجربةً أفضل وبزمنٍ أقل”.

تضم المنصّة خصائص متكاملة بلغات متعددة مندمجة مع تقنيات الميتافيرس، بالإضافة إلى مزايا أخرى موجهة حسب الموقع الجغرافي، إلى جانب دعم كامل لنظام “إدارة علاقات العملاء” ومركز الاتصالات، ما يوفر مستوى غير مسبوق من الراحة لكل من المستثمرين والمشترين والوسطاء، على حدٍّ سواء.

ويستفيد الوكلاء من روابط مخصصة تتضمن تتبعاً للمبيعات لمدة 15 يوماً، وإمكانيات تقديم “طلبات الاهتمام بالشراء” وإصدار الفواتير.

تضم المنصة مشاريع رئيسية ضمن محفظة داماك العقارية، بما في ذلك المشروع الأحدث “تشيلسي ريزيدنسز من داماك”، مما يمكّن المستخدمين من تقديم طلبات الاهتمام الخاصة بهم لشراء العقارات.

كما يتكامل الموقع الجديد مع نظام إدارة المعروض العقاري في داماك، ما يضمن عرض الوحدات المتوفرة في المحفظة العقارية بشكل شبه لحظي.

وفي ظل استمرار داماك في توسيع نطاق خدماتها للعملاء، يمثّل إطلاق هذه المنصّة الجديدة التزام الشركة المستمر بالابتكار وتقديم تجارب استثنائية للمشترين والوسطاء.

للإطلاع على أبرز مزايا وخدمات المنصة الجديدة، يرجى زيارة: