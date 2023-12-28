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داماك تحرز تقدما كبيرا في بناء برج “صفا تو دي جريسوغونو” الفاخر في قلب دبي

داماك تحقق تقدماً ملحوظاً في أعمال بناء برج “صفا تو دي جريسوغونو” الفاخر في قلب دبي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت داماك العقارية أن أعمال البناء لأحد أبرز مشاريعها الفاخرة في دبي “صفا تو دي جريسوغونو” تسير بخطى متسارعة، حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027.

وكانت داماك قد أطلقت برج “صفا تو دي جريسوغونو” في منتصف عام 2022، بُعيد الإعلان عن البرج الآخر “صفا ون دي جريسوغونو” المجاور له والذي يقع عند حديقة الصفا، حيث يحمل كلاهما توقيع دار المجوهرات السويسرية الراقية “دي جريسوغونو” وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

تسعى داماك من خلال هذين البرجين إلى تقديم أسلوب معيشة فاخرة يوفر للسكان مزيجاً من الفخامة والرفاهية في قلب دبي، حيث يتميز المشروع بموقعه الحيوي على شارع الشيخ وبجوار مشروع داماك الأيقوني “أيكون سيتي”.

ستشمل المرافق الترفيهية في صفا تو “غابة ضباب” فريدة من نوعها ستتزين بعروض الأضواء الليزرية التي ستغطي المناظر الطبيعية المحيطة بها، بالإضافة إلى وجود منافذ للأطعمة والمشروبات، ومنصة مراقبة توفر إطلالات ساحرة على أفق مدينة دبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم البرج حوض سباحة شاطئي في منطقة البوديوم، وسيكون محاطاً بأشجار النخيل التي تقع في الغابة الاستوائية، فضلاً عن وجود حوض سباحة زجاجي، يوفر للسكان فرصة الاسترخاء وقضاء أوقات هادئة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...