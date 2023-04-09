قال الداعية الإسلامي السعودي المعروف الشيخ صالح بن عواد بن صالح المغامسي إنه يرجو الله أن ينشئ مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً.

وخلال برنامج #ذات مع #سامي_الجابر الذي يستضيف شخصيات اعتبارية متنوعة وتبثه قناة الأولى السعودية، قال الشيخ صالح المغامسي الإمام والخطيب السابق لمسجد قباء؛ أقدم مسجد في العالم، إن رجاءه أن ينشئ الله على يديه مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً، سواءً من ثلة أو من شخص واحد يتمنى أن يكون هو، “أعلم ستسمع من التعليقات شيئاً لا يكاد يصدق، حتى من كان ذا حلم سيترك حلمه عني.. أنا تجاوزت الستين، فإذا كنت عاجزاً عن قول ما أرجوه من الله فهذا منتهى الضعف، والمراجعة لما قد سلف أمر لابد منه، ولا مناص من الحيدة عنه”.

وأضاف الشيخ #صالح_المغامسي “هل يوجد حاجة؟ نعم يوجد ألف حاجة، في كل مرحلة من مراحل البناء الفهقي تطغى حاجة، وفي هذا الزمن لابد من إعادة ما الذي طغى لابد من تحرير المسائل، طغى السند، فطغت أحاديث من الصعب نسبتها للرسول -صلّى الله عليه وسلم- من الصعب جداً، ولو قال فرسان الأحاديث إنها صحيحة السند هذا لا يكفي لابد من صحة المتن، وهذا أضر بالأمة كثيراً، دخلت أحاديث أحاد، وبعضهم إذا أراد دفع هذا الأمر يقول لك اتهم عقلك”.

وتابع أن “الرجاء الذي أرجو من الله أن يحققه، وليعذرني إخواني العلماء هو أن ينشئ الله على يديّ مذهباً إسلامياً فقهياً، وهذا ما أرجوه من الله وأسعى له، وسيقول الكثير من الناس من أنت، ورحم الله تواضع فلان، وسيذكرون أشياءً”.

وقال أيضاً “أنا لا أؤمن بالضعف ولا بالعجز، ومؤمن أن عطاء الله أكبر، لكني أعلم أن الثغرة الموجودة في الأمة الآن هو إيجاد مذهب فقهي إسلامي جديد يتلاشى قدر الإمكان ولن يكمل ما قد فات”.

وأضاف “لو كان (القرآن) من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، هذه من عند غير الله يدخل فيها أي أحد من أبي بكر إلى أدنى رجل في الأمة وليس مسلم فيه دناءة، المقصود أي صناعة بشرية قابلة أن تراجع، هم يستكثرون عليك أن تراجع الفقه الإسلامي.. إذا اعترفتم أنهم بشر (أصحاب المذاهب) ما الذي يمنع؟ من قرأ الفقه الإسلامي وتاريخه من مصادره الحقيقية وأعطاه الله وعيا وتجردا لله وحبا للخير للناس، نحن لا نقول إننا أولى الناس أن يأتي بمذهب كثيرون في الأمة أكفاء لهذا الأمر لكن إذا كان فلان تردد وفلان عجر وفلان توارى وفلان خشي هذا شيء يخصه هو، لكن لابد أن يكون هناك مراجعة للفقه الإسلامي القائم ولابد من قيام مذهب إسلامي جديد لا يعني هدم السابق ولا يعني أن ننتقص أحداً ولا أن نذمه ولا نعيبه ولا أن نقول فيه وفيه، كلهم علماء أجلاء من نعرف ومن لا نعرف”.

وأضاف “الرجاء الذي أرجوه من الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوتي العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلامياً فقهياً جديداً، هذه ما أرجوه من الله وأسعى له وسيقول الكثير من الناس من أنت؟”.

الشيخ صالح المغامسي