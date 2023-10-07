أعلنت دار “رف للنشر” عن توقيع اتفاقية ترخيص مع شركة “ديزني” لنشر 92 قصّة من قصص ديزني الشهيرة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوزع في كل من السعودية ومصر وقطر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان والإمارات وغيرها.

وأعلنت الدار التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، أن الاتفاقية تشمل نشر 48 قصّة مترجمة إلى اللغة العربية، و44 قصّة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن مجموعة من أشهر قصص الأطفال في العالم من “ديزني” و “Marvel”و “Star Wars”.

وقالت الدار في بيان، “إنها ستنقل سحر عالم ديزني للقرّاء في أنحاء المنطقة، وستبني سبل تواصل جديدة مع جميع الأعمار، وتشجّع الترابط الأسري بين الأطفال وعائلاتهم، من خلال استكشاف متعة القراءة وتحفيز الخيال”. وذكر البيان أن الكتب الإلكترونية تحقق نسبة نمو تقترب من 12% سنويًا، وتسجل الكتب الصوتية نسبة النمو الأعلى بـقيمة 24.4%، ما يمثل فرصًا تجارية واعدة أمام المجموعة.

#رف_للنشر تنقل عالم ديزني الساحر للقراء في أنحاء المنطقة، وفق اتفاقية ترخيص مع ديزني (Disney Publishing Worldwide) لإصدار أشهر قصص الأطفال في العالم باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف غرس شغف القراءة وتحفيز خيال الأطفال. #كتب_ديزني_بالعربي pic.twitter.com/BgTKWgFIuc — RAFF Publishing | رف للنشر (@raffpublishing) October 6, 2023