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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى حول الموتى

دار الافتاء المصرية تؤكد في فتوى رسمية أن الموتى يسمعون من يزورهم أو يسلم عليهم ويشعرون بهم

تعد دار الإفتاء واحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان

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دار الافتاء المصرية تؤكد أن الموتى يسمعون من يزورهم أو يسلم عليهم ويشعرون بهم
تعد دار الإفتاء واحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر

أكدت دار الافتاء المصرية في فتوى رسمية أن الموتى “يسمعون من يزورهم أو يسلم عليهم ويشعرون بهم”.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها في فيسبوك حيث يتابعها أكثر من 12 مليون متابع “مِن المقرَّر أنَّ الإنسان إذا مات، فإنَّ موته ليس فناءً محضًا أو عدَمًا لا حياة فيه، بل هو انتقال من حياةٍ إلى حياة؛ فيكون مدركًا لكلِّ ما حوله يشعر بمَن يزوره ويردُّ عليه السلام إذا سلَّم عليه”.

وأضافت “وهذا ممَّا ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعدِّدة: كحديث عَرْض الأعمال على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لنا صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال (حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُحْدِثُونَ وَيَحْدُثُ لَكُمْ. وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ: فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ) رواه البزار في مسنده، وصححه جمع غفير من الحفاظ؛ كالإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم”.

وختمت “كما يتَّضح ذلك بما ورد في الشرع أيضًا من مشروعية تلقين الميت، ولولا أنه يسمع التلقين وينتفع به لَمَا شُرِعَ ذلك”.

وتعد دار الإفتاء التي أنشئت في العام 1895 واحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

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