دار الأركان تكشف عن مساكن لي فاج الفاخرة بلمسات تصميم داخلي من إيلي صعب

كشفت دار الأركان الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية عن تصميم لي فاج Les Vagues (فرنسية وتعني أمواج) مساكن فاخرة من تصميم إيلي صعب في جزيرة قطيفان الشمالية. ويمثل المشروع الذي تم الكشف عن تصاميمه في مناسبة خاصة وحصرية في العاصمة القطرية، الانطلاقة الأولى لشركة “دار الأركان” في قطر بالاتفاق مع “قطيفان للمشاريع” الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة من قِبَل “كتارا للضيافة.

ويعلق زياد الشعار ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان العقارية خلال الكشف عن التصميم بالقول: “بعد إطلاق مشروعنا الناجح مع المبدع في عالم التصميم إيلي صعب في الرياض ، نتعاون للمرة الثانية في مشروع سكني متميز في أكثر المواقع المرغوبة في المنطقة، مشروعنا في جزيرة قطيفان الشمالية فريد من نوعه ويعتمد على التطلعات الإستراتيجية لدار الأركان للتوسع الإقليمي والعالمي من خلال مشاريع عقارية عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المميزين من جميع أنحاء العالم”.

من جانبه قال إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: “يسعدنا التعاون مع ’دار الأركان‘ و’قطيفان للمشاريع‘ لإنشاء هذا المشروع السكني الراقي والمستوحى من الجمال الطبيعي الآسر لجزيرة قطيفان الشمالية ومحيطه البحري المفعم بالهدوء.

ولاشك أن مشروع LES VAGUES سيكون تعبيراً واضحاً عن تميز التصاميم العمرانية وأنماط الحياة الراقية التي تتميز بها علامتنا التجارية، وسيمثل امتداداً لرؤيتنا الرامية لتقديم تجارب استثنائية وعصرية عبر مشاريع عقارية فاخرة ومتفوقة على مستوى العالم”. وأضاف معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني العضو المنتدب لشركة “قطيفان للمشاريع”: “تماشياً مع جهودنا الدؤوبة لترسيخ أفضل المعايير في السوق المحلي والعمل على تنشيط القطاعات الحيوية على غرار السياحة والضيافة والترفيه والنهوض بالقطاع العقاري، يسعدنا تقديم مشروع جديد ومبتكر في قطر، ونتطلع قدماً للتعاون مع ’دار الأركان‘ و’إيلي صعب‘، الرائد عالمياً في التصاميم الفاخرة، لإنشاء هذا المشروع الراقي الذي ينفرد بمقوماته المتفوقة على مستوى المنطقة.

تهدف منهجية تطوير جزيرة قطيفان الشمالية لتقديم أول وجهة ترفيهية وسياحية في قطر لترسيخ مكانة الدولة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وبذلك فإن تشييد المشروع سيمثل امتداداً لمنهجية التطوير الطموحة هذه”. ويضم مشروع LES VAGUES سبعون شقة فاخرة على الواجهة المائية، بغرفة نوم واحدة، غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتضم جميع الشقق شرفات وتراسات واسعة، ونوافذ زجاجية كبيرة ممتدة من الأرض حتى السقف، لتمنح السكان إطلالات بانورامية مفتوحة على البحر. وتجسد الديكورات الداخلية جمال تصاميم “إيلي صعب” وتقدم مظهراً مفعماً بالأناقة، حيث تتماهى الأشكال والألوان بتناغم تام. كما روعي في تصميم المشروع التشطيبات المميزة والبراعة المطلقة ومستويات الجودة الاستثنائية التي تعزز جاذبيته، بفضل إبداع “إيلي صعب”.

وتم تصميم مرافق مشروع LES VAGUES ليلبي كافة احتياجات سكانه، حيث تضم خدمات الكونسيرج، ومركز لياقة بدنية متطور، ومسبح واسع، وساحة اجتماعية وحدائق خضراء وارفة مطلة على البحر، وردهة استقبال تعمل على مدار الساعة، وأثاث في المناطق العامة من تشكيلة “إيلي صعب ميزون” ومتاجر فاخرة للبيع بالتجزئة ومواقف لجميع الشقق. ووقعت “دار الأركان” اتفاقية مع “قطيفان للمشاريع” لتطوير المشروع السكني الجديد الذي يوفر تجارب معيشية راقية وأنماط حياة متنوعة، في خطوة تتوج أول مشاريع “دار الأركان” في قطر وتهدف إلى دفع عجلة تطور القطاع العقاري الفاخر ودعم نموه في الدولة. وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع لإجمالي المبيعات أن يصل إلى مليار ريال قطري. يشار إلى أن جزيرة قطيفان الشمالية تعد وجهة جذابة ومزدهرة تنفرد بواجهتها المائية المميزة، وتقدم أنماط حياة جديدة وعصرية. وتستوحي الجزيرة تصميمها من الثقافة الغنية والطبيعة الخلابة في المنطقة، وستضم حديقة ألعاب مائية مميزة، وفندقاً فاخراً، ووحدات سكنية استثنائية، والعديد من متاجر التجزئة، ومرافق عالمية المستوى تجعلها مجمعاً جذاباً ونابضاً بالحيوية. وتجسد الجزيرة أيضاً أفضل تعبير ممكن عن مساعي تطوير وجهة خلابة ورائدة في دولة قطر تستقطب أنظار العالم.

Launch of Les Vagues the first Elie Saab Residences in Qatar at #Qetaifan_Island_North.

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حفل إطلاق Les Vagues أول مشروع سكني لإيلي صعب في قطر ب #جزيرة_قطيفان_الشمالية. pic.twitter.com/WoEqmhspV9 — Qetaifan Projects (@Qetaifan) March 17, 2022