دار الأركان تعتزم ادراج شركتها في دبي في بورصة لندن خلال الربع الأول

أعلن مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نية الشركة إدراج شركتها الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها (دار الأركان للتطوير العقاري) بعد إعادة تسميتها لمجموعة “دار جلوبال” في قطاع الإدراج الأساسي في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والسوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسيتضمن الإدراج المقترح إعادة هيكلة شركة دار جلوبال ويخضع ذلك لموافقات هيئة السلوك المالي وبورصة لندن للأوراق المالية بعد الإفصاح عن نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السلوك المالي في ما يتعلق بـ “دار جلوبال”.

وقبل الإدراج، ستقوم دار الأركان للتطوير العقاري بطرح حصة أقلية تبلغ حوالي 12% من حصتها في “دار جلوبال” عن طريق إصدار أولي لأسهم عادية جديدة من قبل الشركة البريطانية الجديدة التي سوف يتم إدراجها في المملكة المتحدة / دار جلوبال لمستثمرين مؤهلين من خلال اكتتاب خاص، مع احتفاظ دار الأركان بالحصة المسيطرة المتبقية البالغة 88%.

وبعد الإدراج، ستكون “دار جلوبال” هي الشركة البريطانية القابضة للأنشطة الدولية للمجموعة في مجال التطوير العقاري ومكاتب التسويق في المملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبوسنة والصين.

وبعد استكمال الطرح الخاص واستلام الموافقات التنظيمية المطلوبة من المملكة المتحدة، من المتوقع أن يتم الإدراج في الربع الأول من عام 2023.