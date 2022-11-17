داخل الدجاج والكتب.. حيل مثيرة للتهريب تحبطها سلطات مطار القاهرة (فيديو)

مجددا تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من إحباط عملية تهريب عملات اجنبية، والتي زادت معدلاتها في الفترة الأخيرة، كما بدت طرقها غريبة ومثيرة في بلد يسعى للحفاظ على العملة الأجنبية للوفاء باحتياجاته الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها الأربعاء، نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، حال محاولته تهريب مبالغ مالية “أجنبية” بالمخالفة للقانون.

الكتب والبط

كشف البيان أن شرطة ميناء القاهرة الجوي باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط شخص غير مصري وبحيازته مبالغ مالية “عملات أجنبية” بلغت (٣٧٤٠٠ سبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة دولار أمريكى – 97200 سبعة وتسعون ألفاً ومائتا يورو) كانت مخبأة داخل كتب ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.



وقبل نحو أسبوعين نشرت الداخلية المصرية مقطع فيديو تداولته مواقع محلية مصرية يوثق ضبط شخص في مطار القاهرة بعد محاولته تهريب عملات أجنبية داخل دجاج مجمد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية حينها أن الشخص حاول تهريب 143 ألف دولار و91 ألف يورو، على متن رحلة متجهة لدولة أجنبية.

الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول حال محاولته تهريب مبالغ مالية "أجنبية" بالمخالفة للقانون pic.twitter.com/xHO3JtpeLa — وزارة الداخلية (@moiegy) November 16, 2022