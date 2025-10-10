فريق التحرير by فريق التحرير

خيبة أمل دونالد ترامب بالفوز بجائزة نوبل للسلام بعد منحها للمعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٢٥ لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. وقد نالت الجائزة تقديرًا لجهودها الدؤوبة في تعزيز الحقوق الديمقراطية في فنزويلا، وكفاحها لتحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. ورغم الحملة الانتخابية البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومزاعمه بالتوسط لإحلال السلام في غزة وإنهاء حروب متعددة، إلا أنه لم يُمنح الجائزة هذا العام. وأكدت لجنة نوبل أن قرارها استند إلى تحقيق إرادة ألفريد نوبل والجهود المتواصلة نحو الديمقراطية والسلام، وليس إلى اتفاق سلام حديث، والذي جاء متأخرًا جدًا بحيث لم يؤثر على جائزة هذا العام.

