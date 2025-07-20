خوف البنوك من سعي شركات السيارات والعملات المشفرة والتقنية المالية لرخص بنكية

تنظر البنوك بقلق شديد إلى سعي العديد من الشركات لتصبح بنوكاً. ويتزايد عدد الشركات غير العاملة في القطاع المصرفي لكنها تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية أمريكية جديدة، بدءًا من شركات صناعة السيارات جنرال موتورز وستيلانتس ونيسان وفورد، وصولًا إلى شركات العملات المشفرة سيركل وريبل، وشركات التقنية المالية (فنتيك). وتتخوف البنوك من المنافسة مع هذه الشركات الجديدة التي تسعى للحصول على تراخيص جديدة وأكثر مرونة، من شأنها عمليًا أن تسمح لها بتقديم خدمات مصرفية مع تجاوز بعض الالتزامات التنظيمية التي عادةً ما تصاحب هذا العمل. وصرحت بيج بيدانو باريدون وهي من جماعة ضغط اسمها معهد سياسات البنوك بالقول إن : “البنوك لا تعارض المنافسة لكنها تعارض المعايير المزدوجة التنظيمية التي تفرض لوائح أكثر تساهلا على مجموعة صغيرة من المشاركين في السوق الذين يمارسون نفس أنشطة البنوك”. يحتدم الصراع حول من يحق له أن يكون بنكًا من جديد في واشنطن العاصمة، مع إعادة إدارة ترامب النظر في مجموعة من اللوائح التي تحكم قطاع الخدمات المالية. ويشير تقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى قواعد أكثر مرونة للبنوك، ولكنها قد تعني أيضًا تبسيطًا أكبر للوافدين الجدد الراغبين في الوصول إلى النظام المصرفي المنظم. أوضحت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع الأسبوع الماضي رغبتها في إجراء تعديلات على هذه الشركات الجديدة، حيث أصدرت طلبًا للحصول على معلومات حول إجراءاتها للموافقة على “شركات القروض الصناعية”. ألغت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) أيضًا مقترحًا لإدارة بايدن كان من شأنه تشديد الرقابة على الشركات التي تسعى للحصول على مثل هذه التراخيص على مستوى الولايات.

شركات السيارات

وتقدمت شركات صناعة السيارات، جنرال موتورز وستيلانتس ونيسان، مؤخرًا بطلبات للحصول على شهادات ائتمانية محلية، مما يمنحها نفس تغطية تأمين الودائع من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية التي تقدمها البنوك التقليدية، مع السماح لها بمنح القروض وتحصيل الودائع. لن تخضع شركاتها الأم لإشراف الاحتياطي الفيدرالي كما هو الحال مع البنوك التقليدية. وتعارض جماعات الضغط المصرفية ذلك التوجه بزعم أنها مبادرة محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى مستويات مناسبة من التنظيم والإشراف الحصيف على مستوى الشركة القابضة، وتضر بالمستهلكين من خلال إنشاء شركات ذات تركيزات مفرطة”

شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية

تتبع العديد من شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية مساراً تنظيمياً مختلفاً في النظام المصرفي عن شركات صناعة السيارات: فهي تسعى بدلاً من ذلك إلى الحصول على مواثيق مصرفية وطنية من مكتب مراقب العملة (OCC). حتى الآن هذا العام، تقدّمت 18 شركة مختلفة على الأقل بطلبات للحصول على هذا النوع من المواثيق، والذي لا يسمح للشركة بمنح القروض أو قبول الودائع، ولكنه يسمح لها بتقديم خدمات حفظ مصرفية معينة. ووفقاً لمكتب مراقب العملة، تُمثّل هذه الزيادة قفزةً بنسبة 70% مقارنةً بعدد الشركات التي تقدّمت بطلبات خلال نفس الفترة خلال إدارة بايدن في عام 2024. تشمل القائمة شركة سيركل، التي تُصدر ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم، والتي لفتت انتباه وول ستريت الشهر الماضي بطرحها العام الأولي الذي تصدّر قوائم المؤشرات. ومن بين الشركات الأخرى شركة ريبل الرائدة في مجال العملات المشفرة، وشركة وايز البريطانية للتكنولوجيا المالية، وفيديليتي ديجيتال أسيتس، وهي شركة العملات المشفرة التابعة لشركة فيديليتي للاستثمارات. كما تقدمت شركة إيريبور، وهي شركة ناشئة في مجال البنوك الرقمية، يدعمها مليارديرا وادي السيليكون بالمر لوكي وبيتر ثيل، بطلب للحصول على ميثاق بنك وطني شامل الخدمات. بالنسبة لبعض المتقدمين الجدد للعملات المشفرة الذين يتعاملون مع العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، فإن الحصول على ميثاق بنك الثقة الوطني يلبي متطلبات التسجيل ضمن التشريع الجديد الذي تم تمريره هذا الأسبوع، والمعروف باسم قانون GENIUS، والذي يضع قواعد لتلك الأصول الرقمية.