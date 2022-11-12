خوفا على محمد صلاح.. لماذا تعرض يورغن كلوب للإيقاف؟



انتصر ليفربول على زعيم الكرة الإنجليزية في عصرها المعاصر مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت في أكتوبر 2022، لكن يبدو أن المدير الفني يورغن كلوب لم يفلت من العقاب.

شهدت مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي على بعض الخروج عن النص، والانفعال من عناصر الفريقين، لكن يورغن كلوب كان قد احتد على الحكم المساعد في النقاش خوفا على لاعبه محمد صلاح.

Watch the free highlights from today's win against Manchester City ? — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2022

ماذا حدث؟

• الألماني ظهر منفعلا في المنطقة الفنية، واحتد في النقاش على الحكام المساعد غاري بيسويك، بسبب تدخل من جانب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ضد محمد صلاح.

•شعر كلوب بأن حكم المباراة أنتوني تايلور كان يجب أن يتدخل من أجل حماية اللاعب المصري بعد التصرف غير اللائق من جانب لاعب مانشستر سيتي.

• جاء قرار الاتحاد الإنجليزي، بإيقاف يورغن كلوب مباراة واحدة، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني.

قام الاتحاد الإنجليزي، بإصدار بيان أعلن خلاله عن عقوبة كلوب: “سمح مجلس استئناف مستقل لاتحاد كرة القدم باستئناف عقوبة اللجنة التنظيمية المستقلة فيما يتعلق بالقضية الأخيرة ضد يورغن كلوب”.

وتابع: “نتيجة لذالك، تعرض المدير الفني لنادي ليفربول إلى الحرمان من التواجد في المنطقة الفنية مباراة واحدة تنفذ بشكل فوري، مع غرامة بقيمة 30 ألف إسترليني، مع التحذير بشأن سلوكه المستقبلي”.

اعتراف كلوب في وقت سابق أنه خالف المادة “E3” خلال مباراة بريميرليج ضد مانشستر سيتي التي أقيمت 16 أكتوبر، وتعرض لغرامة قدرها 30 ألف إسترليني.

يغيب كلوب بموجب هذا القرار عن مباراة السبت أمام ساوثامبتون التي تقام على استاد آنفيلد.

معاناة ليفربول

عانى ليفربول كثيرا على مستوى منافسات بريميرليغ في موسم 2022-2023، إذ احتل المركز الثامن بعد لعب 13 مباراة في البطولة.

فقد الريدز عناصر هامة داخل صفوف الفريق على مدار الموسم، ولم يتمكن من دعم وسط الملعب بالشكل المناسب، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز صورة الفريق وخسارة العديد من المواجهات تسببت في تأخير ترتيب الفريق.

بالرغم من فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوتنهام، لكنه فقد النقاط بالخسارة أمام نوتينغهام فورست، الأخير في جدول ترتيب أندية بريميرليغ، ثم السقوط على استاد آنفيلد أمام ليدز يونايتد.

ليفربول الذي يمتلك 19 نقطة فقط، أصبح أقرب إلى مراكز الهبوط منه إلى آرسنال متصدر جدول الترتيب الذي يمتلك 34 نقطة.

على المستوى الأوروبي تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، لكن وجوده في المركز الثاني جعل القرعة تضعه في مواجهة حامل اللقب ريال مدريد الذي انتصر على الريدز في نهائي 2022.