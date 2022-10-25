خمس محركات رئيسية لريادة قطاع البنوك في عام 2022

عمرو المصري، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى “جينسيس”

لعبت البنوك على مستوى العالم دوراً مهماً في الحفاظ على الاقتصاد من خلال دعم العديد من المبادرات الحكومية و الإقليمية. فقد كان على الصناعة المصرفية أيضاً التكيّف مع التغيرات في سلوك المستهلك وتقديم استجابات للاحتياجات الناشئة في كيفية استهلاكنا للخدمات المالية واستخدامها.

مثل أي “خروج من الأزمة”، يعد عام 2022 بمواصلة تحول المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. دفعت الأشهر الـ 24 الماضية استثمارات كبيرة في قدرات الخدمات المالية الجديدة ونماذج التشغيل. فيما يلي خمس توجهات رئيسية تواجهها شركات الخدمات المالية في عام 2022.

التحولات الديموغرافية

في عام 2022، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أيضاً التحول لتلبية الاحتياجات الديموغرافية المتغيرة. على مدار العقد الماضي، ركزت الصناعة وقتها وجهدها على جذب واستبقاء مواليد الأطفال من خلال النماذج المصرفية التقليدية. الآن، من المحتمل أننا نواجه بداية “تحويل الثروة الكبير” التالي.

أين تذهب هذه الثروة؟ المستفيدون الأكثر ترجيحاً هم الجيل “إكس”، الذين كانوا إلى حد كبير الجيل المنسي، العالقون بين قرارات الثروة الموروثة من جيل طفرة الازدهار وبين البنوك التي تركز طاقتها على جذب جيل الألفية والمستهلكين من الجيل “زد” من خلال استخدام نماذج رقمية أصلية. على الرغم من أن الجيل إكس يثقون بمزود الخدمات المالية الأساسي، إلا أنهم يتمتعون أيضاً بالذكاء التكنولوجي والتوافق باستخدام الخدمات الرقمية. قد يؤدي هذا إلى تحول في الخدمات المصرفية الرقمية.

عام الإنسان

عادةً ما تكون البيانات والأشخاص عناصر أساسية للحصول على نتائج أفضل في الخدمات المالية. البشر اجتماعيون بطبعهم فهم يريدون التواصل والتفاعل فيما بينهم على أرض الواقع. لذا كي تكون العلاقة ناجحة، من الواجب على البنوك إنشاء قنوات تفاعل رقمية وبشرية. وفقاً للخبراء، كانت الأعمال المصرفية التي تتسم بالتعاطف والمصرفية الهادفة من أكثر التوقعات التي تم الاستشهاد بها للقطاع في عام 2021 – وستظل هذه التوقعات قوية في عام 2022.

إن إعادة الإنسانية إلى القطاع المصرفي ووضع التعاطف موضع التنفيذ يتطلب من مجلس الإدارة واللجان التنفيذية التفكير في أساليب وطرق جديدة للقيام بالأعمال المصرفية – غالباً من خلال تقنيات مثل السحابة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي. كما سيؤدي الربط المادي والرقمي إلى إنشاء نموذج مصرفي “واقعي رقمي” أو ما يعرف اصطلاحاً “phygital”. سيتطلب هذا الأمر من البنوك إعادة توظيفها والاستمرار في إعادة تصميم شبكات الفروع.

عام الموظف المتمكن

من المتوقع أن تستمر موجة الاستقالات الكبرى التي بدأت في عام 2021 حتى عام 2022 وما بعده. حيث أسهمت الجائحة في تحول سلوكيات الموظفين وتوقعاتهم وكيف يريد العمال إدارة التوازن بين نواحي العمل و حياتهم الشخصية. وبينما توجد مؤشرات قوية على “العودة إلى العمل”، لا تزال البنوك تواجه ظروف سوق صعبة هذا العام.

تواجه البنوك التقليدية منافسة من شركات التكنولوجيا المالية. فهم يتعرضون لضغوط هائلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها. في هذا العام، ستحتاج البنوك إلى بذل جهود مختلفة لتجربة الموظف، فهم بحاجة توظيف المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة في بيئة التكنولوجيا المالية. مما يعني أيضاً تطوير المهارات، فهناك تسارع في رقمنة مكان العمل الحديث، وجعله أكثر تعاوناً من خلال اعتماد قنوات متعددة. ما بدا غير قابل للتصور بالنسبة للمستشارين في الفروع قبل أشهر فقط أصبح الآن حقيقة واقعة: تقديم المشورة بالفيديو أو العمل عن بُعد.

تنامي دور الوسيط

ترشد فكرة الفورية الابتكارات لتجربة المستهلك. تم نقل إعداد الحساب، والذي كان عادةً عملية معقدة تستغرق أياماً، إلى الإنترنت أثناء الوباء. كانت المدفوعات من نظير إلى نظير أيضًا في طليعة العديد من الابتكارات التي تمنح المستهلكين الشعور بأن لديهم كل ما يحتاجون إليه في متناول أيديهم. نما نموذج “اشتر الآن، وادفع لاحقاً” بشكل كبير في عام 2021 لدفع الانتعاش الاقتصادي.

يريد المستهلكون أيضاً القدرة على التفاعل مع مستشاريهم على قنواتهم المفضلة. إنهم يريدون أن يعرفهم المستشارون الماليون وأن يكونوا حاضرين في لحظة الحقيقة مع الحلول الأكثر تخصيصاً. سيستمر هذا الاتجاه، مدفوعاً بالابتكارات التكنولوجية مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإعادة اختراع العمليات الداخلية والنماذج التشغيلية.

النظام المالي الجديد

هنا، تفسح دورة الضجيج الأولية على جميع العملات المشفرة الطريق لخلق قيمة ملموسة عبر تأثيرات الشبكة والحجم. تصبح بروتوكولات الطبقة الأولى، التي تعتبر شبكة “البلوك تشين” التأسيسية، طبقة واحدة فوق عقد الحوسبة، ذات أهمية قصوى. تشمل الأمثلة عملات “البيتكوين” و “الإيثيريوم” و “أفلانش” و “سولانا”. فالمشاريع غير الناضجة إما تندمج أو تسقط على قارعة الطريق.

تضغط قضية التمويل اللامركزي على البنوك للاستجابة بشكل تنافسي لمقترحات القيمة المحددة، ويدرك المشرعون أن الهياكل التنظيمية في حقبة الثلاثينيات يجب أن تتكيف دون المساس بالنزاهة المالية. يعمل التضخم والتوقعات ذات الصلة على تحفيز نضج العملات المشفرة والأصول البديلة.

لطالما كانتالثورات الصناعية دائماً نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يسمح بتحولات في نماذجنا الاجتماعية والاقتصادية. في العامين الماضيين، شهدنا طفرة تكنولوجية مكنت البنوك من الاستجابة لتحديث نماذج أعمالها وتوقعات العملاء الجدد. تتنبأ مواءمة التقنيات الجديدة ببدء ثورة صناعية جديدة. في عام 2022، ستستمر البنوك الكبرى في تسريع استراتيجية التكنولوجيا الواقية من المستقبل والتحول الرقمي الشامل للحفاظ على قدرتها التنافسية – والاستعداد للموجة التالية من الاضطرابات.