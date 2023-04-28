ساكسو بنك يقدم خمس طرق لتحسين الوضع المالي

البنك يشجع على تعزيز الثقافة المالية وسط عدم اليقين المالي السائد

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 أبريل 2023: تشهد نهاية النصف الأول من عام 2023 تصاعداً عالمياً في معدلات تسريح الموظفين وتقلبات السوق والمخاطر المحدقة بالأمن المالي. ورغم توفر مجموعة كبيرة من المصادر للتثقيف المالي إلا أن إحصائيات الثقافة المالية العالمية ما تزال سلبية، حيث لا تتعدى نسبة المثقفين مالياً أكثر من 35% بين الرجال و30% بين النساء.

وكشفت نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2022 إلى أن الشباب العرب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً اختاروا دولة الإمارات بصفتها الوجهة الأفضل للعيش، متفوقةً على الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، بفضل ما توفره من فرص العمل وجودة التعليم والحفاظ على التقاليد الثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواجه زيادة في عدد السكان الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المالية بسبب افتقارهم للثقافة المالية والزيادة في الإنفاق والثقافة السائدة لمشتريات نمط الحياة المكلف، بما في ذلك الملابس الفاخرة والأجهزة التكنولوجية والوسائل الترفيهية إلى جانب عادات تناول الطعام المكلفة.

ويرى داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اللياقة المالية أمر أساسي للجميع بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيتشين: “تشكل الثقافة المالية عاملاً محورياً لحماية رأس المال فضلاً عن تأثيرها المباشر على الصحة الذهنية. وتحتضن دولة الإمارات مزيجاً متنوعاً من الجنسيات والشرائح العمرية والثقافات، مما يفرض على السكان التزود بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة”.

التفكير مطولاً لتحديد الأهداف وتسجيلها:

يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لتقلبات شديدة، لذا ننصح بالمسارعة إلى تحديد الأهداف المالية. يساعد ذلك على تحضير الخطوات المقبلة وتنويع الاستثمارات.

وضع الميزانية:

يستند التوزيع الأمثل للميزانيات على قاعدة 20/30/50، والتي تقوم على تخصيص نسبة 50% للمصاريف الضرورية؛ و30% للاحتياجات؛ وترك نسبة 20% المتبقية للمدخرات / سداد الديون. ويبقى من الضروري التمتع بالمرونة والعمل على إعداد ميزانية إنفاق شهرية وليس سنوية.

التفكير مجدداً بأسلوب تخصيص الأصول:

أتاح التحول الرقمي في قطاع الاستثمار للمستثمرين المبتدئين والمخضرمين على حد سواء فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الأصول التي يمكنهم استخدامها لحفظ مدخراتهم، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة. يمكن للمستثمرين الذين يعتمدون منهجية متعددة الأصول تنويع استثماراتهم لحمايتها من مخاطر التركيز إلى جانب زيادة نسبة مشاركتهم في الأسواق.

إدارة الدين:

تؤدي ديون بطاقات الائتمان عادة إلى تزايد النفقات، الأمر الذي يتفاقم مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وننصح الذين يستخدمون بطاقات الائتمان لسداد مدفوعاتهم بمراقبة مستوى مديونية هذه البطاقات ووضع حد أقصى يمكنهم الالتزام به.

الادخار من أجل التقاعد:

أشارت شركة مرسير العالمية للاستشارات إلى أنّ حوالي 45% من الموظفين في دولة الإمارات لا يملكون أي خطط لضمان مستوى معيشي لائق بعد مرحلة التقاعد. وتكشف الأبحاث إلى أنّ عدم الاستثمار بنشاط في أسواق الأسهم من أجل التقاعد قد يؤدي إلى خسائر بنسبة تصل إلى 12% مقارنة مع أولئك الذين ينشطون في الأسواق العالمية. كما ننصح بالاستثمار في أقرب وقت ممكن، ما يتيح تعزيز فرصة جني ثمار العوائد المركبة طويلة الأجل، برغم التقلبات قصيرة الأمد التي تشهدها السوق.

داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا