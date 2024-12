تداول كويتيون، مؤخراً، صورة مزيفة للوحة طريق سريع في الدولة الخليجية الثرية مكتوب عليها جملة “شوف جدامك (أمامك) وخل (اترك) بنت الناس بحالها” وبجانبها بعبارة باللغة الإنكليزية تقول (Eyes on the rod and leave her alone) وهو ما استدعى تدخل وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في تغريدة عبر تويتر ليل أمس الثلاثاء، إنه “غير صحيح اطلاقاً ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة الرسائل المتغيرة بإحدى الطرق”.

وتوعدت الوزارة بأنها ستتخذ “الاجراءات اللازمة تجاه من قام بالنشر”.

غير صحيح اطلاقا ما تم نشره في احد مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة الرسائل المتغيرة باحدى الطرق وستتخذ وزارة الداخلية الاجراءات اللازمة تجاه من قام بالنشر. pic.twitter.com/db2bXI4x52 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 14, 2023

وكان مغردون كثر في الكويت أعادوا نشر صورة اللوحة المزيفة على أنها حقيقية حتى تدخلت وزارة الداخلية وتبرأت من اللوحة.

وهذا النوع من اللوحات يكون مخصصاً، عادة، لتنبيه السائقين عن أحوال الطرقات أو في حالات الطوارئ ولتحذيرهم من ارتكاب مخالفات.

ونشرت وزارة الداخلية صورة لوحة أخرى كتب عليها “انتبه، الهاتف ممنوع أثناء القيادة”، ونص إضافي باللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى علامات تتعلق بالسرعة وحزام الأمان.