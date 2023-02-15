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Posted inأخبار أريبيان بزنس

“شوف جدامك وخل بنت الناس بحالها” تستنفر الداخلية الكويتية

وزارة الداخلية الكويتية ستعاقب الذين قاموا بنشر صورة مزيفة للوحة على طريق عام تقول "شوف جدامك وخل بنات الناس بحالها"

“شوف جدامك وخل بنت الناس بحالها” تستنفر وزارة الداخلية الكويتية التي أكدت بأنها لوحة طريق مزيفة وتوعدت مطلقها بعقوبات

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وزارة الداخلية الكويتية تتوعد صاحب عبارة خل بنت الناس بحالها

تداول كويتيون، مؤخراً، صورة مزيفة للوحة طريق سريع في الدولة الخليجية الثرية مكتوب عليها جملة “شوف جدامك (أمامك) وخل (اترك) بنت الناس بحالها” وبجانبها بعبارة باللغة الإنكليزية تقول (Eyes on the rod and leave her alone) وهو ما استدعى تدخل وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في تغريدة عبر تويتر ليل أمس الثلاثاء، إنه “غير صحيح اطلاقاً ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة الرسائل المتغيرة بإحدى الطرق”.

وتوعدت الوزارة بأنها ستتخذ “الاجراءات اللازمة تجاه من قام بالنشر”.

وكان مغردون كثر في الكويت أعادوا نشر صورة اللوحة المزيفة على أنها حقيقية حتى تدخلت وزارة الداخلية وتبرأت من اللوحة.

وهذا النوع من اللوحات يكون مخصصاً، عادة، لتنبيه السائقين عن أحوال الطرقات أو في حالات الطوارئ ولتحذيرهم من ارتكاب مخالفات.

ونشرت وزارة الداخلية صورة لوحة أخرى كتب عليها “انتبه، الهاتف ممنوع أثناء القيادة”، ونص إضافي باللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى علامات تتعلق بالسرعة وحزام الأمان.

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