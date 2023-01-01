خليفة إيلون ماسك المحتمل في تويتر، لا يملك حسابا على الموقع

لم يهدأ الجدل المصاحب للمالك التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك منذ توليه هذا المنصب، لا سيما بعد استقالته من رئاسة تويتر إثر استطلاع رأي أجراه على حسابه الرسمي وتعهد خلاله بالامتثال لنتائجه.

وعلم موقع ذا إنفورميشن الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا أن ماسك سيختار ستيف ديفيس ليكون خليفته في منصبه بشركة تويتر، بعد أن أعلن أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بمجرد أن يجد بديلًا.

وقد لا يكون العثور على رئيس تنفيذي على محركات بحث تويتر أمرًا سهلًا، فالمفاجأة أن ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة بورينج كومباني ليس لديه حساب على تويتر، ولم يعمل مطلقًا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مع المعلنين، الذين يقدمون تقريبًا كل عائدات تويتر، لكنه مخلص بشكل كبير لإيلون ماسك بحسب المصادر المطلعة.

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في الثامن عشر من ديسمبر ، غرد ماسك بعد وقت قصير من استطلاع للرأي يسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان يجب أن يستقيل، قائلًا: “لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلًا إبقاء تويتر على قيد الحياة”.

وبعد أيام ، قال ماسك إنه سيستقيل عندما يجد “شخصًا غبيًا بما يكفي” لتولي هذا الدور.

غرفة نوم مؤقتة

منذ استحواذ إيلون ماسك على صفقة تويتر في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وفقًا لموظفين سابقين في الشركة:

ظل ستيف ديفيس وعائلته ينامون في مكتب كغرفة نوم مؤقتة في مقر تويتر ، حيث أمضى ديفيس الشهرين الماضيين يعمل وكيلًا لمالكها الجديد ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك .

وعائلته ينامون في مكتب كغرفة نوم مؤقتة في مقر تويتر ، حيث أمضى الشهرين الماضيين يعمل وكيلًا لمالكها الجديد ومديرها التنفيذي، . وربما في مناقشة حول اقتراح ماسك بأن يدفع المستخدمون مقابل الحصول على العلامة الزرقاء للحسابات الشهيرة، بدا ديفيس غير مدرك أن بعض الأشخاص قد يدفعون مقابل انتحال شخصيات آخرين، وفقًا لموظف سابق لديه معرفة مباشرة بالمناقشة،

بأن يدفع المستخدمون مقابل الحصول على العلامة الزرقاء للحسابات الشهيرة، بدا غير مدرك أن بعض الأشخاص قد يدفعون مقابل انتحال شخصيات آخرين، وفقًا لموظف سابق لديه معرفة مباشرة بالمناقشة، ولكن ينظر لديفيس أنه سيجلب مؤهلًا أكثر أهمية للوظيفة، ألا وهو الولاء الكبير والعلاقة الطويلة مع ماسك.

من هو ستيف ديفيس؟

ديفيس هو مهندس طيران، وعمل في شركة “ماسك” منذ عام 2003، في “سبيس إكس” بعد وقت قصير من تأسيسها.

منذ عام 2003، في بعد وقت قصير من تأسيسها. بعد سنوات قليلة انخرط ديفيس في الأعمال التجارية الجانبية.

في الأعمال التجارية الجانبية. عندما أسس “ ماسك “ شركة “ذا بورينج كومباني” في عام 2016، انضم ديفيس لقيادة المشروع.

“ في عام 2016، انضم ديفيس لقيادة المشروع. في المراسلات الأخيرة للشركة، يشار إلى ديفيس إما بالرئيس أو الرئيس التنفيذي، ويقود مشروع ماسك لحفر الأنفاق.

أزمة خفض التكاليف..”كل شيء قابل للتفاوض”

“كل شيء قابل للتفاوض”.. الكلمة الشهيرة التي اعتاد ديفيس إخبارها للموظفين في تويتر ، حين قاد محادثات حول خفض التكاليف وشجع الموظفين على عدم دفع فواتير الشركة، وفقًا للعديد من الموظفين السابقين.

وتظهر أزمة خفض التكاليف جلية منذ أن سيطر إيلون ماسك على تويتر ، فعلى الفور تقريبًا طرد كبار المديرين التنفيذيين في تويتر، وأوقف فريق ماسك الانتقالي جميع أنظمة الدفع، مما أجبر الموظفين على طلب الموافقة على جميع النفقات من جاريد بيرشال ، مستشار ماسك المقرب ومدير مكتب عائلته، على حد قول موظف سابق لديه معرفة مباشرة بالموقف للصحيفة.

بداية من أوائل نوفمبر الماضي، أصبح ديفيس يعمل منتظمًا في الطابق العاشر من مقر تويتر في سان فرانسيسكو.

طلب ماسك من ديفيس اقتطاع 500 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية لتويتر، باستثناء الموظفين، وفقًا لموظفين سابقين، حيث قال أحدهم إن ديفيس تجاوز الهدف، وألغى ما يقرب من مليار دولار من التكاليف السنوية عبر إنهاء بعض العقود والتفاوض بقوة على عقود أخرى.

قال نفس الشخص لصحيفة “ذا إنفورميشن“، إن قائمة طويلة من الفواتير المستحقة في الشركة تنتظر ماسك ومن قد يخلفه، إلى جانب تأخر دفع الرواتب وبعض فواتير التأمين الطبي للرعاية الصحية للموظفين، ومع ذلك، قد لا يكون خفض التكاليف كافيًا لإنقاذ تويتر.