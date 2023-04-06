خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يخطط لإطلاق المزيد من مسرعات الأعمال

يعتبر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (FinTechBay) أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وأحد أهم مبادرات مملكة البحرين التي تركز على الاستثمار في الابتكار مثل المختبرات المتقدمة ومسرعات الأعمال والفرص التعليمية.

ويسعى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إلى توسيع شبكة الشركاء والعملاء لدعم نمو صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، كما يخطط لإطلاق المزيد من مسرعات الأعمال لدعم الشركات الناشئة، كما قال متحدث باسم مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في مقابلة مع “أريبيان بزنس”.

وفي ما يأتي نص الحوار:

هل يؤثر تفاوت التشريعات الخاصة بالأصول الافتراضية بين دول الخليج على أنشطة مؤسستكم؟

نظراً لأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية هو مركز للتكنولوجيا المالية، فإننا لا نتعامل مع الأصول الافتراضية بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك، ندعم شركات التكنولوجيا المالية عبر تقديم حلول متنوعة.

ما هي الأهداف التي يسعى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتحقيقها هذا العام؟

يسعى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، باعتباره أحد مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط، إلى توسيع شبكة الشركاء والعملاء لدعم نمو صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين. ونخطط لاستضافة سلسلة من الفعاليات وورش العمل على مدار العام لربط رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون. كما نخطط لإطلاق المزيد من برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال لدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو المتأخرة وتزويدها بالموارد والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالها. وبشكل عام، نحن ملتزمون ببناء منظومة حيوية للتكنولوجيا المالية في البحرين لقيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية البلاد لاقتصاد متنوع ومستدام.

كيف يخطط خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافه وما هي الميزة التي تقدمها البحرين مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى؟

يخطط خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء منظومة تعاونية تجمع بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين. كما يهدف إلى تعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال ودفع التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقدم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مجموعة من الخدمات والبرامج، بما في ذلك مساحات العمل المشترك، وبرامج الحضانة ومسرعات الأعمال، وفعاليات التواصل، والوصول إلى التمويل والتوجيه. كما يعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية لخلق بيئة تنظيمية داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتقدم البحرين العديد من المزايا مقارنة بدول الخليج الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية. أولاً، تتمتع البحرين بتاريخ طويل من الخدمات المالية، مع قطاع مصرفي راسخ وإطار تنظيمي قوي، ما يوفر أساساً متيناً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للبناء عليها.

ثانياً، تتمتع البحرين بموقع استراتيجي في منطقة الخليج، مع سهولة الوصول إلى الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه. وهذا يجعلها موقعاً جذاباً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق انتشارها.

وأخيراً، تمتلك البحرين حكومة داعمة ملتزمة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وأطلق مصرف البحرين المركزي العديد من الأطر التنظيمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك البيئة التجريبية الرقابية وإطار العمل المصرفي المفتوح ووحدة الأصول المشفرة والمزيد.

كيف ترون تنوع الشركات العاملة في التقنيات المالية، هل هناك تركيز على أنشطة معينة على حساب أخرى، مع شبه خلو المنطقة من شركات تقدم التقنيات المالية للقطاع العقاري وقطاع التأمين مثلاً؟

تعتبر منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين موطناً لأكثر من 120 شركة تكنولوجيا مالية من مختلف القطاعات مع المدفوعات والأصول المشفرة و”البلوك تشين” كونها أكثر القطاعات تركيزاً في المملكة. واستقطبت بيئة الحماية التنظيمية في البلاد مجموعة متنوعة من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الشركات المحلية والدولية، مع مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال.

وتملك القطاعات العمودية مثل التكنولوجيا العقارية الكثير من الإمكانات في مجال ثورة التكنولوجيا المالية مع تطوير تقنيات جديدة وإدخالها. أما بالنسبة للتكنولوجيا الداخلية، فإن الصناعة ناشئة للغاية وهناك مجال كبير للتحسين.

وبالإضافة إلى إمكانية الابتكار في قطاعي التكنولوجيا العقارية والتكنولوجيا التأمينية، تزدهر صناعة العملات المشفرة أيضاً في البحرين. وقد وضعت الدولة لوائح تنظيمية مناسبة ووفرت الدعم الحكومي لقطاع العملات المشفرة، والتي جذبت لاعبين بارزين مثل “باينانس” و”راين”. وبدعم من الحكومة أيضاً، أصبحت البحرين بسرعة مركزاً للابتكار في مجال العملات الرقمية في المنطقة، وهي محرك مهم لنمو صناعة التكنولوجيا المالية ككل.