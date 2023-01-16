يأمل منتخبا البحرين وعمان بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25” المقامة في البصرة بالعراق عندما يلتقيان على ملعب الميناء الأولمبي مساء الإثنين في المربع الذهبي.

ويمني المنتخب البحريني نفسه بالمحافظ على لقبه بطلاً لكأس الخليج للمرة الثانية على التوالي، في المقابل ظهر المنتخب العماني خلال دور المجموعات بصورة مميزة، إذ تأهل على حساب المنتخبين السعودي واليمني.

ما هو موعد مباراة البحرين وعمان في “خليجي 25″؟

تقام مباراة البحرين وعمان ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليح، الإثنين 16 كانون الثاني/يناير 2023، على ملعب الميناء الأولمبي، في تمام الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في “خليجي 25″؟

يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين وعمان ضمن كأس الخليج على عدة قنوات أبرزها قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة الرياضية العراقية، قناة عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية وغيرها.

مواجهات نصف نهائي ? #خليجي_زين25



العراق ? قطر



البحرين ? عمان



من يعبر للنهائي التاريخي في البصرة؟ ? pic.twitter.com/kiEDAoI8wG — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 14, 2023