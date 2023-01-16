فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خليجي 25: كيفية مشاهدة مباراة عمان والبحرين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
خليجي 25

يأمل منتخبا البحرين وعمان بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 2023خليجي 25” المقامة في البصرة بالعراق عندما يلتقيان على ملعب الميناء الأولمبي مساء الإثنين في المربع الذهبي.

ويمني المنتخب البحريني نفسه بالمحافظ على لقبه بطلاً لكأس الخليج للمرة الثانية على التوالي، في المقابل ظهر المنتخب العماني خلال دور المجموعات بصورة مميزة، إذ تأهل على حساب المنتخبين السعودي واليمني.

ما هو موعد مباراة البحرين وعمان في “خليجي 25″؟

تقام مباراة البحرين وعمان ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليح، الإثنين 16 كانون الثاني/يناير 2023، على ملعب الميناء الأولمبي، في تمام الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في “خليجي 25″؟

يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين وعمان ضمن كأس الخليج على عدة قنوات أبرزها قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة الرياضية العراقية، قناة عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية وغيرها.

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