خليجي 25: العراق يفوز على السعودية بهدفين

خسر المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25 أمام نظيره العراقي صاحب الضيافة بنتيجة 2 صفر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على إستاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز المنتخب العراقي هدفه الأول بتوقيع إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

وبقي رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

صراحة قرار ماكان موفق اللعب بهذه الاجواء وهذه الارضية !! للاسف انحرمنا من متعة كروية بسبب قرار من اللجنة المنظمة والاتحاد الخليجي : شنو المشكلة لو تأجلت يوماً واحداً ؟? #العراق_السعودية #خليجي25 pic.twitter.com/oHkydQ1mKx — اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) January 9, 2023

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره اليمني يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

فيما أصبح المنتخب العماني 4 نقاط بعد فوزه على نظيره اليمني 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم أيضاً.

وأقصي المنتخب اليمني يذلك من المنافسات بعد تعرضه للخسارة الثانية، إذ استهل البطولة بخسارة أمام السعودية بهدفين نظيفين.

افتتح صلاح اليحياني التسجيل للفائز في الدقيقة الثانية، لكن عبد الواسع المطري عادل النتيجة بعد 10 دقائق من ركلة جزاء.

وتقدم اليمن في الدقيقة 30 عن طريق عمر الداحي، ليسجل بعدها أرشد العلوي وعصام الصبحي هدفين في الدقيقتين 37 و47 على التوالي.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات الخميس أمام نظيره العماني، في حين يلعب المنتخب العراقي مع نظيره اليمني. وستقام المبارتان في التوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.