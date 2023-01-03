خليجي 25: العراق يريد جمع شمل الأخوة على أرضه

يستعد العراق لانطلاق كأس الخليج “خليجي 25”، يوم الجمعة، وسط مخاوف أمنية تحيط بمدى استعداده لاستضافة فعاليات بطولة كرة القدم الأهم في المنطقة.

ودعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، جماهير الدول الخليجية للقدوم إلى العراق ومتابعة البطولة، مؤكداً على الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في المنطقة وقال: “ملاعب البطولة ومقرات الإقامة لكل الوفود جاهزة لاستضافة الضيوف”.

واعتبر درجال أن الأمر يتعدى كونه مجرد بطولة كروية، لأنه يجمع شمل الإخوة الخليجيين ويعزز الترابط بينهم، ويزيد من توحدّهم.

وشدد على ثقته في قدرة البصرة على إخراج البطولة بشكل ناجح يليق بمكانة الحدث.

وتم اعتماد ملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات “خليجي 25″، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم أيضاً مركزاً طبياً متطوراً ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعباً للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

ويتنافس في البطولة 8 منتخبات هي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة لمنتخبي العراق واليمن.

وأفرزت القرعة عن توزيع المنتخبات على مجموعتين جاءت كما يلي:

المجموعة الأولى: العراق، عّمان، المملكة العربية السعودية واليمن

المجموعة الثانية: البحرين، الكويت، قطر والإمارات العربية المتحدة

ويعيش العراق فترة عدم استقرار أمنية على الرغم من انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة بعد مخاض، ما قد يشكل قلقاً لدى مشجعي المنتخبات حول المخاطر الناجمة عن سفرهم للبصرة لمتابعة البطولة.

وعلى العكس تماماً، يسعى أبناء البصرة للتأكيد على أن مدينتهم آمنة وقادرة على استضافة البطولة دون انكار وجود مشكلات أبرزها انقطاع الكهرباء.

رسالة تهديد من عراقي ملثم ومقنع الى مشجعي المنتخبات الخليجية في البصرة #خليجي_25 #خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/WoknKqe1MS — Masموسى المري ?? (@a10_arq) December 26, 2022

وانتشر مقطع فيديو لشخص ملثم يهدد المشجعين الخليجيين بعدم القدوم إلى البصرة، ثم يكشف عن وجهه، ويقول بأنه لن يسمح لهم البقاء في الفنادق، بل في منازل العراقيين التي ستستقبلهم بحفاوة، وكرم الضيافة، ما يعكس مدى رغبة العراقيين في استضافة البطولة.

وتطمح اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية إلى تقديم أفضل صورة لها خلال حفل الافتتاح، حيث أكد الاتحاد العراقي للعبة، أن الفنان كاظم الساهر سيكون نجم الحفل بالاضافة لمواطنته الفنانة رحمة رياض.

وستكون هذه المرة الأولى التي يغني فيها الساهر في بلاده منذ 25 عاماً، عند مغادرته العراق.

ولم يزر الساهر بلده العراق منذ عام 2012 حين رافق منظمة اليونسيف في زيارة سريعة.